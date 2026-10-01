Рерайт больше не обманет проверку на плагиат: «Руконтекст» сравнивает смысл, а не слова

Российский разработчик систем обнаружения текстовых заимствований «Руконтекст» обновил модуль поиска перефразированных заимствований: компания обучила и внедрила в него новую нейросеть семантического сопоставления текстов. Система сравнивает предложения по смыслу и находит заимствование там, где дословный поиск уже не срабатывает. Об этом CNews сообщили представители «Руконтекст».

Распространённый способ скрыть заимствование – рерайт: автор заменяет слова синонимами и переставляет части предложения, и для систем, сравнивающих тексты по совпадающим словам, чужой абзац становится «оригинальным». Автору достаточно переписать каждое предложение на треть – и пословное сравнение теряет фрагмент. С распространением больших языковых моделей масштаб проблемы вырос: нейросеть за секунды генерирует десятки вариантов одного и того же абзаца. По опросу Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» (2025 г., более тысячи респондентов), нейросетями в учебе пользуются 85 % студентов российских вузов, а 43 % пишут с их помощью эссе, рефераты, курсовые и дипломные работы.

В основе модуля – собственная мультиязычная нейросетевая модель семантического сопоставления, созданная командой «Руконтекста» специально для поиска перефразированных заимствований. Для каждой пары предложений проверяемого документа и источника модель вычисляет вероятность парафраза и сравнивает не слова, а смысл: замена синонимами, перестановка частей, смена залога и синтаксической конструкции ее не обманывают. При этом модель различает похожее и тождественное: близкие по форме фразы о разных фактах заимствованием не считаются. Система находит перефразированные заимствования даже при лексическом сходстве 50–60 % – там, где дословный поиск давно перестал срабатывать.

Модель мультиязычная: указывать язык документа не нужно. Система ищет перефразированные заимствования в момент проверки, без заранее сохранённых вариантов переписанного текста. Каждая находка проверяема: отчет показывает рядом предложение работы и предложение источника с подсвеченными совпадающими словами и указывает источник, страницу и процент лексического сходства. Верить системе на слово проверяющему не нужно.

«Рерайт рассчитан на то, что система сравнивает только слова. Поэтому мы перенесли сравнение на уровень смысла: заменить можно все слова до одного, а смысл обязан сохраниться, иначе пропадает сама причина заимствовать. Порог срабатывания мы настроили по презумпции автора: спорные случаи система трактует в его пользу, поскольку цена ложного обвинения для автора несоизмерима с ценой пропущенного фрагмента», – Максим Дымков, генеральный директор ООО «НЦР "Руконт“».

Обновление уже доступно всем пользователям «Руконтекста» по действующим тарифам.