«Почта России» объединила цифровое обучение и наставничество в единую систему для 200 000 сотрудников

«Почта России» объединила цифровое обучение и наставничество в единую систему для 200 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Цифровые платформы помогают «Почте России» сделать обучение доступным для сотрудников даже в самых отдаленных населенных пунктах и выстроить его по единым стандартам, сказала заместитель генерального директора компании Татьяна Кленкина.

Программы корпоративного университета открыты всем сотрудникам. В этой системе цифровые платформы корпоративного университета отвечают за масштаб и единые стандарты, а наставники — за включение новичков в реальную работу.

«Когда новый сотрудник чувствует поддержку опытного коллеги, он быстрее принимает ценности компании, реже сомневается в своем выборе и менее склонен к увольнению в период адаптации. Это снижает нагрузку на кадровую службу и повышает общую эффективность подразделения», — сказала Татьяна Кленкина.

Сейчас в компании 40 тыс. наставников. Ежегодно через программу наставничества проходит более 14 тыс. сотрудников, и текучка среди них на 11% ниже, чем среди адаптирующихся самостоятельно, подсчитали в «Почте России».

В «Почте России» будущие наставники проходят специальную программу, где им преподают основы адаптации, принципы обучения взрослых, инструменты наставничества, постановку задач, контроль и обратную связь. Компания использует разные форматы: электронные курсы, онлайн- и офлайн-тренинги, видеоуроки и мастер-классы.

Практические форматы закрепляют знания в реальной работе и адаптируют их под конкретный участок доставки, отделение или сортировочный объект.

Наставников компания выявляет в том числе через конкурс профмастерства. С 2026 г. призеры по пяти основным профессиям получают, помимо единовременных призов, ежемесячную доплату к зарплате.

Сейчас в коллективе «Почты России» около 200 тыс. человек, в том числе более 60 тыс. почтальонов, 20 тыс. операторов, 8 тыс. сортировщиков, 8,5 тыс. водителей почтового транспорта и 21 тыс. начальников почтовых отделений.