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Отношения с начальством чаще всего считает дружескими молодежь

Каждый третий россиянин до 35 лет называет свои отношения с руководителем дружескими. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Россияне стали чаще характеризовать свои отношения с руководством как дружеские: если в 2022 г. так говорили 19% респондентов, то сегодня — 26%. Впрочем, большинство по-прежнему называет свое общение с начальством сугубо деловым (62%).

Влияние дружбы на рабочий процесс россияне оценивают неоднозначно: 41% считают, что она скорее помогает, 36% — что скорее мешает, 23% затруднились ответить. Среди тех, у кого сложились дружеские отношения с начальником, пользу видят 75%, а среди сторонников деловых отношений — только 32%.

Мужчины чаще женщин называют отношения с начальником приятельскими (29 и 23% соответственно) и чаще говорят о положительном влиянии дружбы на рабочий процесс (45 и 36%).

Молодежь чаще всего придерживается приятельского формата общения (36% среди работников до 35 лет против 19% среди россиян старше 45 лет) и чаще отмечает пользу от подобных отношений для совместной работы (62% против 35% соответственно).

Респонденты, зарабатывающие от 150 тыс. руб. в месяц, чаще упоминают о дружеских отношениях (31%) и чаще уверены, что они положительно влияют на выполнение профессиональных задач (48%), чем те, кто получает меньше (25—29% и 36—41% соответственно).

Что касается ситуации, когда начальником становится бывший сослуживец, 65% участников опроса полагают, что дружбу сохранить можно, 15% — что нет, а 20% затруднились с оценкой. Чаще в возможность сохранить приятельские отношения верят работники до 45 лет (67%). Каждый пятый респондент с доходом от 150 тыс. руб. считает, что дружба после повышения коллеги невозможна.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 392

Время проведения: 11-24 сентября 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и руководство

Размер выборки: 1600 респондентов.

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