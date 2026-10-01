«Найди меня по номеру»: мошенники создали сеть фальшивых сайтов проверки госслужащих

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий обмана, который применяют в многоэтапных схемах телефонного мошенничества. Злоумышленники создали сеть сайтов вымышленных «Сервиса проверки федеральных госслужащих» и «Межведомственного портала идентификации», на которые направляют пользователей, когда звонят от имени правоохранительных ведомств и контролирующих организаций. В ходе разговора преступники сообщают свой «табельный номер», который предлагают проверить на этих ресурсах. По данным F6, сеть насчитывает как минимум 12 сайтов, созданных с мая по сентябрь 2026 года. Об этом CNews сообщили представители F6.

«Сервис для уполномоченных сотрудников»

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Proitection) компании F6 обнаружили новый сценарий, который киберпреступники применяют для обмана пользователей в многоэтапных схемах телефонного мошенничества.

Специалисты выявили сеть фальшивых сайтов, которые действуют от имени несуществующих «Сервиса проверки федеральных госслужащих» и «Межведомственного портала идентификации». Эта сеть насчитывает как минимум 12 доменов, созданных в период с 26 мая по 7 сентября 2026 г.

Фальшивые сайты предлагают «быстрый доступ к данным по табельному номеру» и позиционируются как «официальный сервис просмотра и обработки служебных сведений для уполномоченных сотрудников федеральных органов». На самом деле эти сайты предназначены для пользователей, которых мошенники уже обманули и хотят ввести в заблуждение ещё сильнее.

Функционал фальшивых сайтов предусматривает две возможности. Первая – ввести «табельный номер» и по нему получить некую информацию, состоящую из ФИО, должности, «рейтинга» и «даты приёма». Вторая – загрузка документу по «одноразовому коду». Этим документом, как следует из пояснений на сайте, может быть документ, изображение или APK-файл (установочный файл приложения для Android-устройств).

Как выяснили специалисты F6, фальшивые сайты предназначаются для целевых атак на конкретных пользователей. Если ввести случайный набор цифр, страница выдаёт ошибку.

Некоторые фальшивые сайты предлагали ввести код, чтобы «составить договор сотрудничества» и после проверки «заполнить данные и подписать документ». На отдельных сайтах был предусмотрен функционал ввода номера для подключения к конференции в Zoom.

В названиях доменов фальшивых сайтов используются такие сочетания, как «min-prov», «midportal», «fedportal», «fedverify», «roskazna», «фед-пров», «fed-prov», «fedsfmcontrol», «федпроверка», «федеральный-мониторинг». Располагаются эти ресурсы в доменных зонах .ru, .online, .com, .рф и .москва.

К моменту публикации релиза все упомянутые сайты были недоступны на территории России. Однако не исключено, что злоумышленники могут использовать для их размещения новые домены.

Как работает схема

Сценарий с фальшивыми сайтами вымышленного «Сервиса проверки госслужащих» появился как результат эволюции: схемы телефонного мошенничества постепенно усложняются. Для обмана потенциальной жертвы злоумышленники используют всё больше инструментов (звонки по телефону, сообщения и звонки в мессенджерах, фейковые сайты и Telegram-боты) и «действующих лиц». Преступники делают это, чтобы отключить критическое мышление человека. Его заводят человека в паутину обмана постепенно, шаг за шагом, предугадывая сомнения, которые могут у него возникнуть, и стремятся подтвердить свои ложные утверждения убедительными «аргументами».

Специалисты F6 почти каждый месяц фиксируют новые сценарии, которые злоумышленники создают для использования на первом этапе атаки. Например, это может быть имитация взлома личного кабинета «Госуслуг», фейковый чат организации ЖКХ, в котором требуют срочно прислать «код подтверждения», фальшивое письмо про «взлом электронной подписи», сообщение в мессенджере с предупреждением о визите мастера для «проверки отопления».

Задача преступников – убедить пользователя перейти по ссылке или назвать код из СМС, а затем внушить ему, что такое действие может привести к непоправимым последствиям. За второй этап обмана отвечают мошенники, которые действуют от имени сотрудников правоохранительных органов и контролирующих организаций.

Фальшивые сайты вымышленного «Сервиса проверки федеральных госслужащих» предназначены для того, чтобы подтвердить «легенду» мошенника, который звонит от имени какого-либо ведомства. Если пользователь начинает сомневаться, что незнакомец – тот, за кого себя выдаёт, злоумышленник предложит набрать в поисковике название вымышленного сервиса, и первым в поиске окажется мошеннический сайт.

Результаты поиска по названию вымышленного «Сервиса …». Из семи первых сайтов в поисковой выдаче два – мошеннические. Причём один из них – на первом месте.

Задача функции проверки «табельного номера» на фальшивых сайтах – вызвать у пользователя впечатление, что он действительно имеет дело с официальным ресурсом, и убедить его, что мошенник, с которым он разговаривает, не лжёт и хочет «помочь».

На самом деле таких сервисов нет. И проверить личность госслужащего по табельному номеру предлагают только мошеннические сайты. Однако информацию из них уверенно цитирует в своих ответах ИИ, что может еще больше ввести пользователя в заблуждение.

Ответ ИИ по запросу «Проверить личность госслужащего по табельному номеру», основанный на ложной информации из двух мошеннических сайтов

Кроме того, аналитики F6 Digital Risk Protection отмечают: функционал фальшивых сайтов по предоставлению документов может создавать угрозу для заражения устройств пользователя вредоносным ПО – как персональных компьютеров, так и смартфонов. Это открывает для злоумышленников широкие возможности: от кражи денег с банковского счёта до провокации к совершению преступлений, используя полученную из взломанных устройств информацию для шантажа и угроз.

Рекомендации специалистов F6 по защите от телефонного мошенничества

Самая надежная защита от телефонных мошенников – не разговаривать с незнакомцами. Не переходите по ссылкам от неизвестных. Установите в мессенджерах запрет на звонки и сообщения от незнакомых пользователей.

Установите в мессенджерах запрет на поиск по номеру телефона. Установите в мессенджерах запрет на приглашения в чаты от незнакомых пользователей.

Помните: представители государственных структур, банков и правоохранительных органов не общаются с пользователями через мессенджеры. Не вступайте в переписку в мессенджерах с незнакомыми контактами. Не сообщайте никаких кодов в переписке или в разговоре по телефону. Спрашивать код могут только мошенники.

Без паники! Преступники обычно торопят и запрещают кому-то рассказывать о разговоре. Сделайте все наоборот. Возьмите паузу. Посоветуйтесь с родными и коллегами. Главное — не торопиться.

Если вас пытаются запугать в телефонном разговоре или в переписке, сообщите об этом вашим коллегам, родным, друзьям – тем, кому доверяете. Даже если незнакомцы говорят, что «говорить никому нельзя» и всё «совершенно секретно».

Если вы стали жертвой атаки мошенников, срочно обратитесь в полицию! Если Вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.