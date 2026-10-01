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МТС улучшила сеть на родине известного воронежского зоолога и путешественника

Компания МТС усилила сеть в поселке Ясенки Бобровского района Воронежской области. Благодаря установке и запуску отечественных базовых станций «Иртея» скорость мобильного интернета выросла на 32%, в том числе в районе Ясенковского парка и усадьбы Северцовых, где провел детство выдающийся ученый, зоолог, географ и путешественник Николай Северцов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС развернули российскую телеком-инфраструктуру для более чем 1500 жителей поселка. Новое покрытие появилось в районе жилой застройки по улицам 50 лет Октября, Свободы, Комсомольской, Ранней Весны и другим. Отечественная сеть LTE охватила административные учреждения, торговые объекты, сельскохозяйственные предприятия, а также Дом культуры, библиотеку, общеобразовательную и музыкальную школы и Ясенковский парк. Российские базовые станции «Иртея» улучшили связь и увеличили скорость мобильного интернета и на территории памятника истории и архитектуры регионального значения XIX века – усадьбы Северцовых.

Теперь местные жители и гости поселка могут на высокой скорости пользоваться мобильными сервисами для обучения, работы и развлечения, строить онлайн-маршруты к местным достопримечательностям, делиться фотографиями и видео онлайн.

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«Ясенки – уютный поселок с богатой историей, семь лет назад он был признан «самым красивым селом Воронежской области». Поселок расположен на высоком правобережье реки Битюг, у Хреновского бора. Мы рады, что отечественные технологии пришли в эти красивые, практически заповедные места, а местные жители теперь могут полноценно пользоваться надежной российской сетью: продвигать в социальных сетях свое дело, рассказывать об уникальных людях, прославивших не только Воронежскую область, но и всю страну. Это тот случай, когда технологии помогают улучшать качество жизни на небольших территориях, не нарушая их неповторимой атмосферы», – сказал директор Воронежского филиала МТС Василий Голуб.

Летом 2026 г. МТС запустила базовые станции российского производства «Иртея» в рабочем поселке Панино и в городе Калаче, повысив качество голосовой связи и скорость мобильного интернета, в том числе на территории природно-паркового комплекса «Пеньковая гора». В апреле 2026 г. отечественные телеком-площадки были введены в эксплуатацию на участках федеральной трассы М-4 «Дон» в Бобровском, Павловском, Верхнемамонском, Кантемировском и Каширском районах. В общей сложности российское телеком-оборудование усилило сеть на 187 километрах магистрали.

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