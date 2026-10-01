Разделы

Техника
|

МФТИ и «НМ-Тех» объединят науку и производство микросхем

В рамках программы развития Научного центра мирового уровня «Центр перспективной микроэлектроники» МФТИ и компания ««НМ-Тех»» подписали соглашение о сотрудничестве. Это соглашение позволит ученым и инженерам объединить усилия для решения конкретных научно-технических задач.

Соглашение подписали 30 сентября 2026 г. проректор МФТИ по научной работе Виталий Баган и директор по персоналу «НМ-Тех» Любовь Панова.

«НМ-Тех» входит в число предприятий отечественной микроэлектроники и реализует полный цикл создания интегральных микросхем — от проектирования и разработки до серийного производства, функционального контроля и финальных измерений. Компания изготавливает микроэлектронные изделия по топологическим нормам 250, 180, 130 и 90 нм.

Соглашение предусматривает формирование совместных проектов и участие МФТИ и «НМ-Тех» в государственных программах, которые поддерживают кооперацию вузов и промышленных предприятий при разработке и выпуске новой продукции. Партнерство планируют вместе проводить семинары, конференции и круглые столы, работать в общих рабочих группах и показывать демонстрационные образцы на отраслевых выставках и форумах.

Программа НЦМУ «Центр перспективной микроэлектроники» направлена на развитие инновационных технологий на основе новых функциональных материалов различной размерности, включая их одномерные и двумерные конфигурации для создания энергоэффективных электронных и фотонных устройств следующего поколения. Практическим выходом станут технологии, характеристики которых подтверждены экспериментально и соответствуют требованиям для последующего опытно-промышленного освоения.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

«Новые разработки в микроэлектронике становятся технологией, когда их удастся воспроизвести на производственной линии. «НМ-Тех» является лидером по передовым технологическим нормам. Совместное взаимодействие даст возможность ученым Центра перспективной микроэлектроники ставить задачи вместе с технологами завода и проверять решения в производственных условиях», — сказал Виталий Баган.

«Будущее микроэлектроники создается на стыке передовой физики и промышленного инжиниринга. Наше соглашение с МФТИ — это надежный мост между академическими открытиями и реальным сектором, который ускорит появление прорывных решений и укрепит кадровый потенциал всей российской отрасли», – сказала Любовь Панова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft 

Microsof взломала собственные облака, обрушив VPN, VMware и другие сервисы, и не понимает, как это вышло

Российская коммуникационная система для высокопроизводительных вычислений достигла скорости 200 Гбит/с

Червивое «яблоко». Новейшие iPhone 18 Pro и Pro Max оказались суперкривыми: динамики хрипят, экраны ломаются, краска выгорает

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Российским БПЛА облегчат жизнь. Власти снизят требования к локализации батарей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще