МФТИ и «НМ-Тех» объединят науку и производство микросхем

В рамках программы развития Научного центра мирового уровня «Центр перспективной микроэлектроники» МФТИ и компания ««НМ-Тех»» подписали соглашение о сотрудничестве. Это соглашение позволит ученым и инженерам объединить усилия для решения конкретных научно-технических задач.

Соглашение подписали 30 сентября 2026 г. проректор МФТИ по научной работе Виталий Баган и директор по персоналу «НМ-Тех» Любовь Панова.

«НМ-Тех» входит в число предприятий отечественной микроэлектроники и реализует полный цикл создания интегральных микросхем — от проектирования и разработки до серийного производства, функционального контроля и финальных измерений. Компания изготавливает микроэлектронные изделия по топологическим нормам 250, 180, 130 и 90 нм.

Соглашение предусматривает формирование совместных проектов и участие МФТИ и «НМ-Тех» в государственных программах, которые поддерживают кооперацию вузов и промышленных предприятий при разработке и выпуске новой продукции. Партнерство планируют вместе проводить семинары, конференции и круглые столы, работать в общих рабочих группах и показывать демонстрационные образцы на отраслевых выставках и форумах.

Программа НЦМУ «Центр перспективной микроэлектроники» направлена на развитие инновационных технологий на основе новых функциональных материалов различной размерности, включая их одномерные и двумерные конфигурации для создания энергоэффективных электронных и фотонных устройств следующего поколения. Практическим выходом станут технологии, характеристики которых подтверждены экспериментально и соответствуют требованиям для последующего опытно-промышленного освоения.

«Новые разработки в микроэлектронике становятся технологией, когда их удастся воспроизвести на производственной линии. «НМ-Тех» является лидером по передовым технологическим нормам. Совместное взаимодействие даст возможность ученым Центра перспективной микроэлектроники ставить задачи вместе с технологами завода и проверять решения в производственных условиях», — сказал Виталий Баган.

«Будущее микроэлектроники создается на стыке передовой физики и промышленного инжиниринга. Наше соглашение с МФТИ — это надежный мост между академическими открытиями и реальным сектором, который ускорит появление прорывных решений и укрепит кадровый потенциал всей российской отрасли», – сказала Любовь Панова.