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«МегаФон» запустил 5G в Магнитогорске

«МегаФон» включил сеть пятого поколения в Магнитогорске Челябинской области. Впервые на Урале новая технология связи развернута не в городе-миллионнике, а в промышленном центре региона. Жители могут воспользоваться 5G в центральной части города, местах отдыха и на спортивных объектах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое поколение связи охватывает ключевые городские места — набережную, в том числе и Дворец культуры металлургов имени Орджоникидзе, жилые микрорайоны в центральной части города, места проведения праздничных и спортивных мероприятий, центральный стадион. Сеть 5G позволяет увеличить скорость передачи данных и снизить задержку соединения в местах с высокой концентрацией пользователей.

Основой для масштабного развертывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура оператора. Благодаря технологической нейтральности инженеры смоги оперативно запустить 5G на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

Подключиться к сети нового поколения cмогут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для тех, чьи гаджеты не поддерживают новый стандарт, включая iPhone, оператор предусмотрел опцию Мега5G. Благодаря ей специальные настройки сети увеличивают скорость интернета до сопоставимой с 5G даже вне зон покрытия и на любом смартфоне.

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«Для жителей 5G, в первую очередь, интересна высокой скоростью интернета и низкой задержкой при передаче данных. При этом для бизнеса и промышленности эта технология выступает инструментом трансформации. Именно в производственных центрах, таких как Магнитогорск, 5G может раскрыть свой потенциал. Сеть пятого поколения позволит внедрять системы предиктивной аналитики и цифровых двойников, управлять роботизированными линиями без задержек, проводить удаленный контроль сложных производственных процессов в реальном времени. Это означает переход на качественно новый уровень цифровизации производства, где технологии связи становятся фундаментом для повышения эффективности и безопасности бизнеса», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Помимо Магнитогорска новое поколение связи доступно в региональных промышленных центрах страны – Великом Новгороде и Твери, а также в городах-миллионниках, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и др.

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