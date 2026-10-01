«МегаФон»: татарстанцы стали чаще пользоваться смартфонами с 5G

В Татарстане выросло число владельцев устройств с поддержкой 5G. За последний год количество таких смартфонов в сети «МегаФона» увеличилось на 35%. Новинки активно осваивают не только в крупных городах, но и в небольших селах и деревнях республики. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФОна».

Наибольший прирост среди городов аналитики оператора зафиксировали в Мамадыше и Кукморе, где число владельцев 5G-смартфонов за 12 месяцев увеличилось на 60%. В Нижнекамске количество таких гаджетов выросло на 53%, а в Казани для сравнения — на 27%. Среди сельских территорий по динамике лидирует Кукморский район с результатом 61%. В Елабужском и Азнакаевском районах пользователей с 5G стало больше на 59% и 55% соответственно.

Чаще всего современными гаджетами пользуются жители республики от 35 до 44 лет — на них приходится 35% устройств с поддержкой 5G. Чуть отстает группа от 45 до 54 лет с показателем 22%, а у абонентов от 25 до 34 лет сосредоточено 21% девайсов. При этом наиболее охотно переходят на смартфоны с 5G молодые люди до 24 лет, их число за год увеличилось на 93%. Женщины пользуются устройствами нового поколения на 3% чаще мужчин.

«В центральных локациях Казани уже запущена сеть 5G — в зонах с наибольшим числом активных пользователей и традиционно высоким трафиком. Теперь жители и гости города могут протестировать передачу данных на совместимых устройствах вблизи Кремля, на Кремлевской набережной и во время прогулок по улице Баумана», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Валерий Борунов.

Кроме того, оператор продолжает расширять территорию покрытия самого востребованного поколения связи 4G. С начала года инженеры запустили сеть более чем в 140 населенных пунктах республики. Среди них — села и деревни с населением от 100 человек, где связь появилась в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».