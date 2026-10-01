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«МегаФон» разогнал мобильный интернет для астраханских рыбаков

В разгар рыболовного сезона «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета в местах, известных среди любителей отдыха на природе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-инфраструктуру модернизировали в зонах сосредоточения баз отдыха и гостевых домов в Камызякском районе, куда часто приезжают туристы, чтобы полюбоваться Волгой и красотами местного заповедника. Скорость интернета в среднем на 10% выросла и на популярных рыболовных базах.

Расширение покрытия позволило обеспечить стабильный доступ к скоростному мобильному интернету даже в отдаленных локациях. Любители побыть на природе и заняться промыслом могут комфортно пользоваться навигационными сервисами, оперативно связываться с близкими, делиться снимками трофеев в социальных сетях, а также иметь доступ к актуальной информации в режиме онлайн.

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«Для многих местных жителей и гостей региона рыбалка и круглогодичный отдых на природе — это не просто хобби, а часть жизни. За год общий объем онлайн-данных в этих локациях вырос на 19%. Со своей стороны мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Астраханской области Николай Макаров.

Также за этот год жители и гости Камызякского района подтвердили статус одних из самых интернет-активных пользователей в регионе. Объем трафика абонентов оператора в 2026 г. вырос на 14%, относительно 2025 г. Отдельный пользователь тратит в среднем по 27 ГБ данных в месяц.

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