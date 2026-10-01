Marc O'Polo пересобрал работу с картами и отзывами, чтобы масштабировать собственные каналы продаж

Компания Marc O'Polo в России систематизировала управление отзывами и присутствием на картах. Изменения затронули 35 собственных точек. Это часть более широкой стратегии бренда с фокусом на собственные каналы продаж: от качества карточки магазина зависит, сколько посетителей дойдет до него в торговом центре Об этом CNews сообщили представители Marc O'Polo.

Было выстроено единое управление на «Google Картах», «Яндекс Картах» и 2ГИС, отзывы со всех геосервисов были объединены в одном окне для сокращения времени ответа.

За первые полгода работы в новом формате число маршрутов, построенных до магазинов Marc O'Polo через «Google Карты», выросло в 2,6 раза, показы карточек — на 31%.

Показы карточек магазинов в «Яндекс Картах» выросли на 55%, в 2ГИС — на 19%. Переходы на сайт бренда из карточек 2ГИС увеличились в 4,5 раза.

Ответы на обращения пользователей сейчас пишут территориальные менеджеры, без применения технологий искусственного интеллекта, и после перехода на единое окно сбора отзывов со всех геосервисов среднее время ответа на них сократилось на 42%.Чтобы увеличить приток обратной связи, сеть провела конкурс среди сотрудников розницы. За рост качественной обратной связи менеджеры точек получали призы. Менее чем за 30 дней это принесло более 450 новых отзывов. Средняя оценка отзывов в Google, «Яндекс Картах» и 2ГИС выросла с 3,9 до 4,9 балла, часть локаций с рейтингом 4,0–4,5 поднялась до 4,8–5,0.

Изменилась и тональность упоминаний: пользователи стали оставлять более развернутые отзывы, часто благодарили продавцов-консультантов, отмечали отдельные случаи, где потребительский опыт можно было бы улучшить, таким образом, появилась реальная ценной и для других покупателей. При этом в сети принципиально не удаляют и не оспаривают неудобные отзывы, рассматривая честную обратную связь как элемент контроля качества.

«Мы развиваем собственные каналы продаж, потому что это способ выстраивать долгосрочные отношения со своими потребителями напрямую, — сказала Марианна Румянцева, генеральный директор Marc O’Polo в России. – Работа над отзывами и геосервисами, с одной стороны, обеспечивает лучшую видимость точек продаж для нашего потребителя, а с другой, открывает нам еще один канал качественной обратной связи, точку роста и развития, дает возможность точнее понимать что развивать и где улучшиться».

«Пользователи геосервисов это заведомо заинтересованная аудитория, – сказала Майя Кохно, эксперт локального маркетинга платформы RocketData, на которой была сделана интеграция. – Поэтому с картами важно работать системно, постоянно обновлять контент и отзывы, демонстрировать алгоритмам актуальность профиля. Планомерная работа с карточками в итоге приведет к более высоким позициям в выдаче».