Manufaqtury запустила цифровой двойник бизнес-центра в платформе «Призма»

В платформе для управления коммерческой недвижимостью «Призма» (Prysm) появился цифровой двойник здания. Он связывает 3D-визуализацию бизнес-центра с поэтажными планами и актуальными коммерческими данными по помещениям, позволяя управляющей команде работать с вакантными площадями на модели объекта в одном интерфейсе. Первым объектом, где реализован новый функционал, стал бизнес-центр класса А «Поклонка» общей площадью 143 тыс. кв. м под управлением Manufaqtury.

Цифровой двойник позволяет перейти от общего вида бизнес-центра к конкретному корпусу и этажу. На плане цветовой индикацией отмечены свободные и занятые площади, а во внутренней системе доступны связанные с ними данные по арендаторам и договорам.

Для департамента аренды — это рабочий инструмент управления вакантными площадями. Команда может корректировать границы помещений на интерактивном плане и актуализировать предложения в системе.

«Информация о свободных помещениях часто находится в нескольких местах: в таблицах, плане здания, презентациях, арендном реестре и у самого менеджера. В результате данные приходится отдельно собирать и передавать по каждому предложению. Цифровой двойник связывает коммерческую информацию с конкретным пространством здания и позволяет работать с ней в одном месте», — сказал Андрей Кулагин, сооснователь и управляющий директор Manufaqtury.

Следующий этап развития модели — внешний интерфейс для брокеров и потенциальных арендаторов. Вместо набора файлов пользователь сможет открыть страницу объекта в «Призме» и увидеть актуальное предложение: свободные блоки, их площадь и ставку аренды, планировку, расположение в здании, вид из окон, а также получить презентацию помещения. Потенциальный арендатор еще до просмотра сможет оценить расположение и характеристики конкретного офиса.

В «Поклонке» цифровой двойник охватывает пять корпусов комплекса и позволяет переходить от визуализации всего объекта к отдельному этажу и помещению. Решение может быть адаптировано для других бизнес-центров с учетом их архитектуры и структуры площадей.

Новый функционал развивает платформу «Призма» (Prysm) как единый цифровой контур управления коммерческой недвижимостью, объединяющий работу с арендой, эксплуатационными процессами, сервисами и аналитикой.