«Киберарена 2026» на GISDAYS: атака, расследование и следующий ход

В рамках GISDAYS* 2026 в Москве на площадке VK Play Arena 30 сентября и 1 октября пройдёт «Киберарена» — киберполигон компании «Газинформсервис». Очное противостояние атакующих (Red Team) и команд расследования (Blue Team) состоится на четырёх независимых инфраструктурах: Университет, Нефтегаз, Банк и Госсектор. У каждой инфраструктуры своя цифровая архитектура, сервисы, контур событий и набор игровых заданий.

За каждый полигон отвечает своя команда Blue Team — она расследует атаки только на своём полигоне. Восемь команд Red Team свободно выбирают, какую инфраструктуру атаковать, в какой момент начать атаку, в каком порядке выполнять задания и как выстроить цепочку действий. Именно поэтому у Blue Team нет заранее известного сценария: защитники знают только свой полигон, но не знают, когда и сколько атакующих команд начнут действовать.

Задача Red Team — реализовать атаку быстро и аккуратно, пройти критические этапы Cyber Kill Chain, опередить другие команды и подготовить отчёт для судей. Важен не сам факт подозрительной активности, а подтверждённое выполнение задания и прохождение последовательности этапов атаки. Нужно будет обнаружить атаку по данным штатных средств защиты, восстановить последовательность действий Red Team, понять замысел атакующего и передать отчёт судьям. Защитники не выполняют активное реагирование: они не подключаются к хостам, не меняют конфигурации, не блокируют атакующих, не восстанавливают сервисы и не вмешиваются в работу инфраструктуры. Задание на расследование появляется у Blue Team только после того, как Red Team передала свой отчёт, а судьи его приняли.

«Здесь важны командная работа, скорость принятия решений, умение анализировать события и доказывать свои выводы. Будущее информационной безопасности за специалистами, которые не только знают теорию, но и умеют действовать в условиях неопределённости», — отметил Николай Нашивочников, заместитель генерального директора – технический директор компании «Газинформсервис».

Отличительной особенностью третьей «Киберарены» стало применение технологий искусственного интеллекта для генерации нормальной активности в инфраструктурах, а также способность агентов реагировать на происходящие сбои при инцидентах и менять паттерны поведения.

Три самостоятельных выхода в эфир из Москвы пройдут во время трансляции GIS Student Day. Студенческий форум GIS Student Day состоится 1 октября в МТС Live Холл в Санкт-Петербурге, а московская площадка станет источником трёх прямых включений в трансляцию.

Задача эфиров — объяснить зрителю, что происходит на площадке, чем отличаются Red Team и Blue Team, почему четыре инфраструктуры требуют разных подходов, как атака превращается в расследование, почему участники должны не просто найти подозрительное событие, а восстановить замысел противника, и зачем такой формат нужен студентам, специалистам и компаниям.

*Global Information Security Days (GISDAYS) — дни глобальной информационной безопасности