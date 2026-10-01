Разделы

Телеком ИТ в торговле
|

«Инпас» вернула бесконтактную оплату смартфоном на терминалы Pax

Компания «Инпас» сообщила о завершении сертификации терминальных решений для технологии «Волна» НСПК. На фоне отсутствия в России полноценных бесконтактных платежей через Apple Pay и Google Pay технология даёт банкам новый способ принимать оплату смартфонами на iOS и Android через Bluetooth Low Energy.

Поддержку «Волны» получили пять моделей Pax с программным обеспечением «Инпас»: A8900, A920XTX, A930 и AF6 с UniPOS Droid 2.1, а также D270 с UniPOS Terminal 3.0.

Сертифицированная линейка охватывает терминалы разных классов — от компактных решений для небольших торговых точек до оборудования для крупных сетей и развитой кассовой инфраструктуры.

«Инпас» снимает с банка часть технологической работы по внедрению новой платёжной технологии: вместо самостоятельной разработки и сертификации терминальной части банк может использовать готовые сертифицированные связки оборудования и ПО.

Это сокращает объём интеграционных работ и сроки технологической подготовки проекта, а несколько сертифицированных конфигураций позволяют подобрать оборудование под разные типы терминальных сетей.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Для пользователя «Волна» выглядит как привычная бесконтактная оплата смартфоном на iOS или Android. Технология НСПК может быть встроена в банковские приложения, а взаимодействие смартфона с терминалом происходит по Bluetooth Low Energy.

«Для банка внедрение новой платёжной технологии — это не только работа с мобильным приложением, но и подготовка терминальной инфраструктуры. «Инпас» берёт на себя значительную часть этой задачи: банк получает уже сертифицированные НСПК конфигурации ПО и оборудования и может быстрее перейти к промышленному запуску. Мы начали сразу с пяти востребованных моделей Pax, чтобы технология была применима и в крупных терминальных сетях, и в небольших торговых точках, и продолжим расширять перечень поддерживаемых устройств», — отметил Илья Карпейкин, директор по продукту «Инпас».

Поддержка «Волны» расширяет возможности платформы UniPOS и позволяет банкам использовать существующую терминальную инфраструктуру «Инпас» для новых платёжных сценариев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Россияне массово отказываются от браузеров Chrome, Opera и Safari

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Власти ввели для роботов-доставщиков ограничения по скорости и весу

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

«Царем ИИ» в США назначат главного разведчика

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще