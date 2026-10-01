eSIM.World: туристы все чаще выбирают маршруты сразу по нескольким странам — доля региональных eSIM выросла в 2,5 раза

Каждый пятый покупатель берет безлимит на 1–3 дня — спрос на связь во время коротких остановок и пересадок становится отдельным сегментом. Самым быстрорастущим направлением стала Восточная Азия. Об этом CNews сообщили представители eSIM.World.

Путешественники начинают планировать поездки не по отдельным странам, а по целым маршрутам: за первые два месяца наблюдений доля региональных тарифов eSIM.World, работающих сразу в нескольких странах, выросла в 2,5 раза. Основной спрос пришелся на Европу, где пользователи чаще всего объединяют в одной поездке Турцию, Грецию, Черногорию и Сербию.

В июне региональные тарифы составляли 1,3% всех подключений платформы, в июле их доля достигла 3,2% и сохранилась на этом уровне в августе. 90% продаж таких тарифов приходится на Европу, еще 5% — на Восточную Азию, 3,4% — на Азию, а оставшиеся 1,6% распределены между Африкой, Центральной Азией, Австралией и Новой Зеландией, Ближним Востоком и Северной Америкой.

Самым быстрорастущим региональным направлением стала Восточная Азия: за летний период число подключений выросло в 21 раз. Пользователи особенно заинтересованы в маршрутах, объединяющих Китай и Вьетнам или Вьетнам и Таиланд. Среди европейских маршрутов чаще всего встречались поездки с несколькими остановками: Турция и Греция, Турция и Черногория, Турция, Сербия и Черногория, а также маршруты через Венгрию, Австрию и Румынию. Кроме того, наблюдаются и более длинные поездки — например, через Грузию, Турцию и Грецию.

«Туристы сегодня воспринимают поездку как последовательность нескольких стран, а не как отдельные направления. Такие путешествия становятся единым маршрутом, проходя который люди хотят заранее понимать, как оставаться на связи в разных странах без дополнительных усилий при пересечении границ. Это меняет и подход подготовки к поездке: заранее важно учитывать весь путь, включая короткие остановки и пересадки», — сказал Равиль Карасов.

Еще один заметный сценарий — короткие остановки по пути в основную точку поездки. 21% покупателей европейского регионального тарифа выбирают планы продолжительностью от одного до трех дней. Это связано с маршрутами, где одна из стран является транзитной точкой или местом короткого пребывания.

Другая особенность спроса — высокий интерес к безлимитным пакетам. Их выбирают 53% покупателей тарифа для Европы и 59% покупателей — для Восточной Азии. Самым популярным европейским вариантом стал безлимитный план на 15 дней.

«Когда едешь через несколько стран, сложно заранее рассчитать, сколько понадобится трафика: где-то будет Wi-Fi в отеле, где-то весь день уйдет на навигацию. Поэтому больше половины выбирают безлимит, чтобы не считать гигабайты в дороге», — сказал Равиль Карасов.

*Аналитика основана на данных внутренней системы продаж eSIM.World за июнь–август 2026 г. и анализе более 51 тыс. диалогов со службой поддержки.