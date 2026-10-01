Дресс-код и приглашение на субботник: какие фишинговые письма чаще всего открывают сотрудники компаний

Подобные рассылки нередко используются злоумышленниками для кибератак на организации. Фишинг — один из самых распространённых способов атак на компании. Чтобы убедить сотрудников открыть письмо или кликнуть по ссылке, злоумышленники выбирают темы, которые волнуют их больше всего. Согласно статистике «Лаборатории Касперского» за 2026 г.*, более четверти сотрудников кликнули на тренировочные фишинговые рассылки про введение дресс-кода (26%), а почти каждый пятый — про индексацию зарплат (19%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Не только зарплаты. Работников также привлекают письма, связанные с другими рабочими процессами: обновление статуса заявки (25%), напоминание пройти опрос (21%), приближающийся дедлайн по задаче или просьба оценить систему кондиционирования в офиса (по 16%). Многих также волнует тема медицинского обслуживания — например, отказ в согласовании услуги от страховой компании (15%). Среди более необычных тем, на которые реагировали пользователи, — обязательное участие в субботнике (13%).

«Злоумышленники намеренно выбирают наиболее волнующие темы, надеясь, что под воздействием эмоций пользователь не станет критически оценивать сообщение, перейдёт по ссылке или откроет вредоносное вложение. Особенно риски высоки, если письмо замаскировано под официальные рассылки, например, от имени HR-отдела, которые вызывают больше доверия. При этом стоит помнить, что злоумышленники могут рассылать письма и про рутинные рабочие процессы, чтобы пользователь открыл их, не заметив подвоха. Именно поэтому важно комплексно подходить к безопасности организации: внедрять технические решения и регулярно повышать уровень киберграмотности сотрудников, например — с помощью специальных образовательных платформ», — сказала Светлана Калашникова, менеджер по продукту Kaspersky Security Awareness.

Чтобы защититься от онлайн-мошенничества, «Лаборатория Касперского» также рекомендует организациям: проводить обучающие тренинги для сотрудников, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга; регулярно обновлять программное обеспечение на всех корпоративных устройствах, чтобы своевременно устранять уязвимости и устанавливать патчи безопасности; использовать надежное защитное решение, которое будет автоматически блокировать подозрительные письма; защищать конечные устройства с помощью решений вендора, эффективность технологий которого подтверждается независимыми тестами; использовать сложные и уникальные пароли для защиты корпоративных учетных записей и регулярно их обновлять.

* Данные статистики Kaspersky Automated Security Awareness Platform за январь-сентябрь 2026 г.