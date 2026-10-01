Авторы каналов в Мах смогут зарабатывать на донатах

Мах расширил способы заработка блогеров: владельцы публичных каналов получили возможность подключить донаты за контент. Настроить инструмент можно с помощью чат-бота «VK Донат». Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для того, чтобы подключить донаты, владельцу канала необходимо: зайти в «VK Донат» в Мах и нажать кнопку «Начать», добавить бот в подписчики канала и назначить его администратором, указать реквизиты для получения средств, опубликовать пост со ссылкой на донат и закрепить его.

Подписчики смогут поддержать любимого автора суммой до 10 тыс. руб. в рамках одного доната. Количество донатов не ограничено, а сумму накопленных средств автор может посмотреть в интерфейсе мини-приложения. Полученные средства автоматически выводятся на карту автора раз в сутки. Отключить поддержку или изменить реквизиты для получения выплат можно в настройках канала.

Генеральный директор Мах Фарит Хуснояров: «Донаты доказали свою эффективность на примере «ВКонтакте», где за прошлый год авторы заработали более 2,2 млрд руб. Инструмент монетизации оказался востребован и в Мах: в первый день запуска к нему подключились несколько сотен каналов, их число растет. В ближайшее время появится возможность настроить подписку на регулярные донаты».