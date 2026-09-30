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Verme открыла обновленную «Биржу смен» для участников налогового эксперимента ФНС России

Компания Verme обновила сервис для заказа и управления внешним персоналом «Биржа смен», чтобы компании, которые привлекают внешний персонал, могли без дополнительных затрат выполнять новые требования регулятора. Бесплатный доступ к обновленной версии открыт для всех участников налогового эксперимента ФНС России по обелению рынка предоставления персонала. Об этом CNews сообщили представители Verme.

Обновление добавило два новых инструмента. Первый – автоматическое формирование отчетности по контрагентам. «Биржа смен» ведет учет каждого выхода на смену с фиксацией времени, ставки и типа занятости и на основе этих данных формирует готовые реестры платежей для налоговой.

Это особенно актуально компаниям из сферы ритейла и онлайн-торговли, которые с 1 сентября 2026 г. принимают участие в налоговом эксперименте ФНС России. Согласно его условиям, заказчик, привлекающий внешний персонал, ежемесячно рассчитывает налоговые обязательства подрядчика (до 75%, если тот привлекает исполнителей по договору услуг) и часть суммы перечисляет напрямую на единый налоговый счет исполнителя, примерно так же, как работодатель удерживает НДФЛ из зарплаты сотрудников.

Второй инструмент позволяет контролировать лимит рабочих часов для самозанятых. Один исполнитель нередко выходит на смены сразу через несколько платформ и агентств, а каждая площадка контролирует лимит только в своих собственных пределах, поэтому «Биржа смен» ведет сквозной учет часов по каждому исполнителю на уровне ИНН вне зависимости от того, через какой источник он вышел на смену.

Такой контроль необходим, поскольку с 1 октября 2026 г. начнет действовать временной лимит работы самозанятого с одним заказчиком через онлайн-платформу (постановление правительства № 760). Так, один исполнитель не должен работать на одного заказчика больше 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд, иначе сотрудничество могут признать скрытой занятостью или переквалифицировать в трудовые взаимоотношения. Лимит считается по заказчику как юридическому лицу, а не по отдельной точке, поэтому ротация самозанятого между разными объектами одной компании не приведет к обнулению лимита.

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Обновленная «Биржа смен» выступает агрегатором всех источников внешнего персонала (самозанятых, партнерских платформ подработки, а также аутсорсинга) и настраивает маршрутизацию заявок на поиск и привлечение исполнителей по всем этим источникам с помощью готовых интеграций. Помимо этого, сервис готовит необходимые отчеты как для поставщиков персонала, так и для регулятора, и помогает бизнесу повышать ключевые для бизнеса метрики (SLA и fill rate закрытия смен).

«Мы с понимаем относимся к требованиям регулятора и правительства. И осознаем, что бизнесу для их соблюдения нужен подходящий инструментарий, который своевременно реализовали в «Бирже смен». Наличие такого решения крайне важно в период, когда бизнес будет адаптироваться к новым правилам работы с внешним персоналом», – сказал коммерческий директор Verme Довар Исаков.

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