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Технологии Discovery увеличили охваты малых авторов «VK Видео»

«VK Видео» улучшил рекомендации контента малых авторов с помощью технологий Discovery. Просмотры роликов таких авторов выросли на 20%, а число новых подписчиков — на 30%. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Рекомендательные алгоритмы Discovery определяют аудиторию, которой может быть интересен контент, и предлагают его новым зрителям, даже если ролик еще не набрал много просмотров, а у автора пока небольшая аудитория.

«Мы совершенствуем технологии, чтобы перспективный контент мог находить свою аудиторию. Для малых авторов это особенно важно: у их контента меньше просмотров и взаимодействий, а значит, меньше сигналов, на которые может опираться рекомендательная система. Алгоритмы Discovery помогают точнее определить потенциальный интерес зрителей даже при небольшом объеме таких данных, — отметил руководитель направления рекомендаций «VK Видео» в AI VK Дмитрий Шишов.

Discovery объединяет технологии персонализации, которые помогают учитывать интересы пользователей во всех продуктах VK и находить релевантный им контент. Технологии глубокого понимания контента анализируют смысл и содержание видео, а нейропрофиль объединяет сигналы о действиях пользователя в разных продуктах в целостное представление о его интересах.

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