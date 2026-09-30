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StarLine добавила двухкнопочный BT-брелок в комплект охранно-телематического комплекса StarLine AS90 ECO

Компания StarLine добавила компактный двухкнопочный BT-брелок в комплект доступного охранно-телематического комплекса StarLine AS90 ECO. Теперь владельцы автомобилей без штатного радиоключа могут открывать и закрывать двери нажатием кнопки – без необходимости каждый раз использовать ключ в замке. Об этом CNews сообщил представитель StarLine.

Новое решение подойдет для подержанных автомобилей и машин в базовых комплектациях без шин CAN и LIN, в которых штатно не предусмотрено управление центральным замком с брелока. В их числе – Lada Granta, Niva Legend, Niva Travel и другие автомобили с аналоговым подключением.

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С помощью нового брелока можно поставить автомобиль в режим охраны или снять с охраны, а также в одно нажатие открыть замок багажника. Основными функциями автомобиля можно управлять со смартфона через приложение StarLine 2 и использовать интеллектуальный автозапуск. Его можно настроить по температуре, в заданное время, по уровню заряда аккумулятора или дням недели. Это позволяет заранее подготовить автомобиль к поездке в холодные осенние дни.

Таким образом, доступный StarLine AS90 ECO позволяет добавить кнопочное управление центральным замком автомобиля, который изначально не оснащен штатным радиоключом.

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