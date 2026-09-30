Разделы

Цифровизация
|

Рязанская область обеспечит долговременное хранение архивных данных с помощью оптических носителей

ГК «Электронный архив» поставила в Государственный архив Рязанской области «Эларобот» НСМ 2105 — роботизированный комплекс долговременного хранения данных на оптических носителях. Новое оборудование дополнило технологическую инфраструктуру учреждения, созданную при участии «Элар» и охватывающую основные процессы работы с архивной информацией — от перевода документов в электронный вид до обеспечения защищенного долговременного хранения данных. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Поставка выполнена в рамках обеспечения сохранности переведенных в электронный вид особо ценных и критически важных архивных документов и стала продолжением многолетнего технологического сотрудничества «Элар» с Государственным архивом Рязанской области. Площадка оцифровки учреждения уже оснащена комплексами планетарного сканирования линейки «ЭларСкан», включенными в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, а теперь технологическую инфраструктуру архива дополнила система защищенного долговременного хранения данных.

«Эларобот» НСМ 2105 входит в отечественную линейку программно-аппаратных комплексов долговременного хранения данных на оптических носителях, включенную в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

В основе технологии«Эларобот» НСМ — неперезаписываемые оптические диски Blu-ray BDXL класса Archival Grade, рассчитанные на долговременное хранение информации в течение более 100 лет без регулярной замены носителей и миграции данных. Помимо длительного срока службы, оптические диски отличаются повышенной устойчивостью к воздействию внешней среды и гарантируют защиту записанных данных, что позволяет обеспечивать долговременную сохранность ценной архивной информации на протяжении десятилетий.

Принцип однократной записи обеспечивает физическую неизменность информации непосредственно на уровне носителя: записанные данные невозможно программно модифицировать, удалить или зашифровать. Такой подход формирует аппаратно защищенный уровень хранения, который сохраняет данные даже в случае компрометации основной ИТ-инфраструктуры и обеспечивает их защиту от деструктивных кибератак.

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть
Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть Бизнес

Модульный принцип построения линейки «Эларобот» НСМ позволяет формировать системы различного масштаба и конфигурации в зависимости от объема данных и интенсивности обращения к ним, сочетая онлайн- и офлайн-режимы хранения. При необходимости технология также позволяет создавать территориально распределенные системы резервного хранения и изолированные сегменты для особо значимых информационных ресурсов.

ГК «Электронный архив» разрабатывает и производит отечественные программные и аппаратные решения, охватывающие полный цикл работы с документами — от профессиональной оцифровки и интеллектуальной обработки до создания электронных архивов, организации доступа и защищенного долговременного хранения данных. Собственные технологии и разработки «Элар» позволяют объединять эти процессы в единую информационную среду, обеспечивая работу с документами и данными на всех этапах их жизненного цикла.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

Власти ввели для роботов-доставщиков ограничения по скорости и весу

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Трамп изобрел для Америки портал госуслуг. В России такой работает 15 лет

Обзор: Российские мультисим-решения (MultiSim) 2026

Испытание ПО для распознавания лиц полицией провалилось. Система выдала только одно предупреждение, и то ложное

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще