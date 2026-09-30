Россияне доверяют коллегам больше, чем руководству и компании в целом

Уровень доверия к работодателю и руководству снижается, а к коллегам — по-прежнему силен. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Команда — главная опора россиян на работе. Коллегам доверяют 77% трудоустроенных граждан, компании-работодателю — 69%, непосредственному руководителю — 68%. За последний год уровень доверия к коллегам практически не изменился (+2 процентных пункта), а к компании и начальству чуть снизился (-4 и -7 п.п. соответственно).

Среди управленцев же уровень доверия к подчиненным остается высоким: 84% директоров и руководителей в той или иной степени доверяют своей команде.

Женщины доверяют работодателю больше мужчин — 74% против 66% соответственно. На руководство россиянки также полагаются чуть чаще — 70% против 67% среди представителей сильного пола. При этом женщины чаще демонстрируют безоговорочное доверие: каждая третья абсолютно уверена в сослуживцах и начальнике, среди мужчин таких только 26 и 22% соответственно.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 375

Время проведения: 10-23 сентября 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу, коллег/руководство

Размер выборки: 1600 респондентов.