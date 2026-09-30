Российские компании смогут использовать ОС «Альт» на рабочей станции «Гигант»

Российские компании и государственные организации смогут использовать рабочую станцию «Гигант» ГКС-777 с ОС «Альт Рабочая станция» 11 для организации рабочих мест на российском оборудовании и ПО. Совместимость оборудования и операционной системы подтвердили «Гигант — Комплексные системы», российский производитель вычислительной техники, и «Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки. Об этом CNews сообщили представители «Гигант — Комплексные системы».

Испытания проводились на дистрибутиве «Альт Рабочая станция» 11 для архитектуры x86_64 и ПЭВМ «Рабочая станция Гигант СДФМ.466259.003 (модель ГКС-777). Проверенная конфигурация может использоваться как основа для создания рабочих мест в компаниях и государственных организациях, переходящих на российское программное обеспечение и оборудование.

Специалисты «Гиганта» проверили установку и обновление операционной системы, работу процессора под нагрузкой, сетевых интерфейсов Ethernet и Wi-Fi, видеоподсистемы, звуковой подсистемы, портов ввода-вывода, ACPI и встроенной периферии.

В тестовой конфигурации использовались процессор Intel Core i5-12500, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD объемом 512 ГБ и встроенная графика Intel UHD Graphics 770. Испытания также подтвердили работу HDMI, DisplayPort, USB 2.0 и USB 3.x, гигабитного и 2,5-гигабитного сетевых интерфейсов, аудиовходов и аудиовыходов.

Подтвержденная конфигурация сокращает объем предварительных проверок при подготовке типового рабочего места. Базовое взаимодействие аппаратной платформы и операционной системы уже проверено, поэтому ИТ-служба может сосредоточиться на тестировании прикладного ПО и специализированной периферии, необходимых для конкретного проекта.

Яков Сотников, технический директор компании «Гигант — Комплексные системы»: «При массовом обновлении рабочих мест основные проблемы часто обнаруживаются уже после установки операционной системы на оборудование. Поэтому важно проверить работоспособность сетевых интерфейсов, графики, режимов загрузки и управления питанием на конкретной конфигурации до поставки партии. Результаты испытаний подтверждают, что базовый аппаратно-программный контур ГКС-777 прошел такую проверку».

Людмила Шлыкова, руководитель направления по работе с технологическими партнерами «Базальт СПО»: «Совместимость оборудования с операционной системой нельзя сводить к успешной установке. Для рабочего места важны стабильная работа под нагрузкой, поддержка интерфейсов и периферии, корректное обновление и управление питанием. Испытания ГКС-777 расширяют перечень рабочих станций, совместимых с ОС «Альт Рабочая станция» 11, и позволяют заранее проверить базовую функциональность рабочего места».

Рабочая станция «Гигант» ГКС-777 включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. «Альт Рабочая станция» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 1292. Подтвержденная совместимость дает организациям готовую основу для проектов, в которых предъявляются требования к российскому происхождению аппаратной и программной части рабочего места.