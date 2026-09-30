РОСА и Ideco подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

НТЦ ИТ РОСА, разработчик российских ИТ-платформ, и Ideco, российский разработчик решений в области информационной безопасности, подписали соглашение о сотрудничестве. Компании намерены объединить экспертизу для исследования возможностей своих программных продуктов, их совместимости и использования в составе единых программных комплексов и автоматизированных систем. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Сотрудничество будет направлено на развитие отечественной ИТ-экосистемы и расширение возможностей российских заказчиков по построению технологически независимой инфраструктуры. Стороны планируют обмениваться технической информацией и экспертизой, консультировать друг друга, а также участвовать в совместных практических проектах.

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет исследование совместимости программного обеспечения компаний. Такой подход позволит заранее прорабатывать сценарии совместного использования решений разных классов и снижать технологические риски при создании инфраструктуры на базе российского ПО.

«Сегодня заказчику недостаточно, чтобы каждый отечественный продукт хорошо решал свою задачу отдельно. Нужна полноценная экосистема, в которой операционные системы, инфраструктурные сервисы и средства информационной безопасности предсказуемо взаимодействуют друг с другом. Сотрудничество с Ideco позволит нам системно прорабатывать такие сценарии и расширять возможности для построения комплексной российской ИТ-инфраструктуры», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ РОСА.

Соглашение также предусматривает обмен информацией о технологиях и возможностях компаний, необходимой для разработки и освоения перспективных решений. Конкретные проекты и условия их реализации стороны будут определять отдельно.

«Для нас важно, чтобы средства сетевой безопасности органично встраивались в российскую ИТ-инфраструктуру и были готовы к работе с ключевыми отечественными платформами. Соглашение с РОСА создает основу для более тесного технического взаимодействия, исследования совместимости решений и формирования практических сценариев, которые будут востребованы корпоративными и государственными заказчиками», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

Сотрудничество РОСА и Ideco направлено на развитие практической кооперации между российскими разработчиками программного обеспечения и формирование комплексных технологических решений для бизнеса, государственного сектора и промышленных предприятий.