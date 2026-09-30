Подтверждена полная совместимости ESS, Astra Linux и RuPost

«Группа Астра» и ООО «Современные алгоритмы» объявляют об успешном завершении совместных испытаний системы архивации электронной почты ESS (Email Security Solution) с операционной системой Astra Linux и корпоративной почтовой системой RuPost. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

RuPost — система управления электронной почтой для организаций любого масштаба. Почтовый сервер прост в развертывании и настройке. Позволяет «переехать» на отечественное решение. Совместим со всеми почтовыми клиентами, поддерживает все необходимые функции почтовой коммуникации.

ESS (Email Security Solution) — это система архивации электронной почты с полнотекстовым поиском. Она предлагает пользователям интуитивный интерфейс и быстрый поиск по массиву почты любого объема. Технологии экономии дискового пространства (до 75%) сокращают стоимость хранения данных. Продукт уже используют крупные компании, а также малый и средний бизнес.

Полученные сертификаты подтверждают возможность безопасного использования ESS в инфраструктурах на базе Astra Linux и в почтовой системе RuPost. Совместимость решений обеспечивает заказчикам импортонезависимость, позволяя развертывать ESS в полностью отечественной, защищенной среде. Пользователи и ИТ-службы получают предсказуемую работу решения в сочетании со стандартизированными обновлениями и технической поддержкой.

«Подтверждение совместимости ESS, Astra Linux, RuPost создает фундамент для формирования полноценной суверенной цифровой экосистемы. Мы видим растущий спрос на инструменты, которые не просто хранят данные, а позволяют быстро извлекать из них ценную информацию. ESS полностью соответствует этим критериям. В партнерстве с ведущими российскими разработчиками мы создаем среду, в которой безопасность органично сочетается с пользовательским удобством, а выбор отечественных решений становится естественным для бизнеса и государственных организаций», — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Получение сертификатов совместимости Ready for Astra и RuPost — важный этап в развитии нашего продукта. Совместимость с Astra Linux предоставляет ESS новые возможности для работы в государственных и корпоративных секторах, где требуются максимальные стандарты безопасности. Мы рады, что наш продукт успешно прошел все испытания и готов к внедрению на базе ОС Astra Linux и в почтовых инфраструктурах на базе RuPost. Вместе с "Группой Астра" мы поможем компаниям обезопасить свою переписку и превратить почтовый архив в реальный рабочий инструмент для принятия решений, экономии времени, места и защиты бизнеса», — сказал Андрей Галий, руководитель отдела продаж ООО «Современные алгоритмы».