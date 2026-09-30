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Почти 40% ИТ-специалистов назвали проектную работу одним из самых комфортных форматов занятости

Почти 40% ИТ-специалистов считают комфортным форматом работу над отдельными проектами и задачами с оплатой за результат или этап. При этом запрос на гибкость выходит за рамки рабочего графика: специалисты хотят самостоятельно управлять не только временем, но и объёмом своей занятости. Такие результаты показало исследование* платформы гибкой занятости SkillStaff, посвященное организации рабочего времени и Work-Life Integration в ИТ. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Работа и личная жизнь: ИТ-специалисты разделились между двумя моделями

44% ИТ-специалистов отмечают, что придерживаются классического Work-Life Balance — заканчивают работу в конце дня и отключают уведомления. При этом почти столько же, 40%, используют модель Work-Life Integration: работают и отдыхают вперемешку, в зависимости от ситуации. Еще 13% говорят, что работа постоянно вторгается в личное время и они не могут четко разделить эти сферы, а 3% признают, что работа занимает почти всё их время.

Сегодня главным источником дискомфорта для ИТ-специалистов остается невозможность полноценно отключаться от работы: на это указали 40% респондентов. Еще 24% раздражает необходимость быть на связи практически круглосуточно, а 23% — растянутый рабочий день без четких перерывов. При этом 29% опрошенных не испытывают дискомфорта в текущем балансе работы и личной жизни.

Какой гибкости хотят айтишники

51% опрошенных ИТ-специалистов хотели бы сами определять начало и конец рабочего дня, а 33% — чтобы результат был важнее контроля за процессом. Еще 29% считают полезными ежедневные «тихие часы», когда коллеги не отвлекают их рабочими сообщениями.

Кроме того, специалисты ждут от работодателей возможности по-другому распределять саму нагрузку. 53% назвали наиболее эффективным способом улучшить Work-Life Integration дополнительный отдых за переработки. 39% хотели бы работать не на полной ставке, а подключаться к конкретным проектам и задачам с оплатой за результат или отдельный этап.

«Мы видим, что более чем для половины ИТ-специалистов граница между работой и личной жизнью уже размыта в той или иной степени. Но при этом почти треть вообще не испытывает дискомфорта в текущем формате. На первый план выходит бóльшая свобода в организации работы: специалисты хотят сами выбирать начало и конец рабочего дня, а также понимать, какой объем работы они готовы брать на себя и на какой период. Именно поэтому рынок постепенно движется к гибким моделям организации занятости», — сказала Анна Королева, HRD SkillStaff.

Начинающие хотят сохранить границы, опытные — больше свободы выбора

Примечательно, что по мере роста профессионального опыта отношение к границам работы меняется. 58% специалистов начинающего уровня (джунов) заявляют, что придерживаются классического Work-Life Balance, тогда как среди мидлов таких только 44%, среди сеньоров — 39%, а среди руководителей команд — 43%. У опытных специалистов, напротив, чаще встречается Work-Life Integration: его выбирают 42–46% респондентов на уровнях мидл, сеньор и лид против 21% среди джунов.

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При этом различается и запрос на гибкость. 54% сеньоров хотят самостоятельно определять рабочий график, а 36% — перейти к оценке по результату, а не по процессу. Для начинающих специалистов особенно важны четкие границы: 54% считают необходимым запрет на рабочие коммуникации вне рабочего времени. Для сравнения, среди лидов такой подход поддерживают только 15%. Показательно, что к проектной занятости разные группы специалистов относятся схожим образом: возможность работать над отдельными проектами и задачами вместо полной ставки предпочитают 42% джунов и 44% сеньоров.

Половина ИТ-специалистов может заниматься хобби только по выходным

Почти половина ИТ-специалистов (49%) может выделить время на хобби только по выходным. При этом у 27% получается заниматься ими каждый день по 1–2 часа, а ещё 19% используют короткие промежутки по 15–30 минут несколько раз в течение рабочего дня. Полностью отказаться от хобби из-за работы приходится лишь 1% опрошенных.

Среди увлечений, не связанных с ИТ, чаще всего встречаются спорт и фитнес (49%), путешествия и активный отдых (31%), а также занятия, связанные с работой руками, — например, готовка, садоводство или ремонт (22%).

*Опрос проведен при помощи сервиса «Анкетолог» в сентябре 2026 г., в опросе приняли участие более 1 тыс. ИТ-специалистов


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