На российском рынке представлен изогнутый 2K-монитор Acer Nitro XZ270U X6 на 220 Гц

На российском рынке представлен новый игровой монитор Acer Nitro XZ270U X6 с изогнутой панелью, высокой детализацией кадра в разрешении WQHD (2560х1440 пикселей) и плавностью 220 Гц. Модель также предлагает возможность гибкой кастомизации положения экрана, а главным конструктивным отличием новинки выступает эргономичная стойка с изменением высоты. В сочетании с панорамным изгибом матрицы 1500R это обеспечивает максимальное погружение в виртуальные миры. Об этом CNews сообщил представитель Acer.

Модель Acer Nitro XZ270U X6 выполнена в геймерском дизайне серии с фирменным безрамочным стилем ZeroFrame. Вдобавок новинка предлагает современные цифровые интерфейсы HDMI 2.1 и встроенный стереозвук, что позволяет использовать монитор как с мощными ПК, так и с игровыми консолями.

В основе монитора Acer Nitro XZ270U X6 находится 27-дюймовая VA-матрица с кривизной 1500R. Изгиб такого радиуса спроектирован с учетом анатомии человеческого зрения. На выходе получаем, что глаза находятся на одинаковом удалении от любой точки панели, благодаря чему периферия воспринимается естественно и без лишнего напряжения. Сама технология VA выдает отличную статическую контрастность 5000:1. Так темные участки кадра остаются глубокими и насыщенными, а не выцветают до темно-серого.

Разрешение QHD (2560х1440) в мониторе Acer Nitro XZ270U X6 обеспечивает отличную детализацию мелких текстур и четкий шрифт. Это важно практически для любых современных игр, поскольку разработчики делают особый акцент на мелких деталях. Пиковая яркость матрицы составляет 250 нит. Этого достаточно для отличной видимости изображения при любом освещении. Для дополнительной сочности задействована технология HDR10, делающая свечение ярких объектов и глубокие тени более выразительными.

Высокая герцовка 220 Гц в паре с разрешением 1440p — главное преимущество Acer Nitro XZ270U X6 в быстротекущих онлайн-схватках. Настолько быстрая смена кадров минимизирует задержку между действием на мыши и откликом на экране, обеспечивая безупречную гладкость движения при резких разворотах.

Время отклика матрицы Acer Nitro XZ270U X6 составляет всего 0,5 мс (GtG), что полностью убирает эффект размытия и «фантомные» следы за динамичными объектами. А чтобы сгладить проседания кадров и убрать горизонтальные разрывы изображения, в мониторе используется адаптивная синхронизация AMD FreeSync Premium, подстраивающая работу дисплея под текущую частоту видеокарты.

Набор интерфейсов Acer Nitro XZ270U X6 подготовлен к работе с любыми современными источниками сигнала. На задней панели размещены 2 порта HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Благодаря передовому стандарту HDMI 2.1 монитор без сжатия передает картинку в 1440p с высокой частотой кадров как с мощных ПК, так и с консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X. Дополняет картину привычный 3,5-мм разъем для проводных наушников.

За аудиосопровождение отвечает встроенная стереосистема на 4 Вт. Она позволяет комфортно смотреть видео, слушать фоновую музыку или переговариваться с соратниками по команде без необходимости загромождать стол отдельной акустикой.

Еще одним преимуществом Acer XZ270U X6 стала эргономичная подставка. Механизм стойки позволяет изменять высоту расположения экрана над столом в диапазоне до 120 мм, а также регулировать угол наклона панели в пределах -5~20° и поворачивать экран влево или вправо на ±15°. Если требуется установка на кронштейн, на тыльной стороне предусмотрено крепление VESA 75х75 мм.

Чтобы глаза не уставали во время многочасовых игровых марафонов, в мониторе Acer XZ270U X6 реализован фирменный защитный набор VisionCare. Технология Flicker-Less убирает незаметное, но утомляющее глаза мерцание подсветки на всех уровнях яркости. В дополнение к этому BlueLight Shield срезает вредный синий спектр свечения экрана. Это снижает нагрузку на сетчатку и избавляет от ощущения «песка в глазах», сохраняя при этом естественные и точные цвета картинки.

Acer Nitro XZ270U X6 — универсальное решение для погружения в сюжетные игры. Благодаря изгибу 1500R, глубокому контрасту VA-матрицы и разрешению 2K/WQHD, модель идеально подходит для авто и авиасимуляторов, шутеров от первого лица и масштабных RPG. Наличие эргономичной подставки с регулировкой высоты, портов HDMI 2.1 и встроенной акустики также делает этот монитор отличным выбором для мультимедийных развлечений, работы с текстом и использования в связке с игровыми консолями.

Портативный монитор Acer Nitro XZ270U X6 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 21250 руб.