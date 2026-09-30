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МТС прокачала связь для Новосибирских пловцов

МТС улучшила мобильную сеть в новосибирском бассейне СКА на Воинской. Благодаря работам инженеров скорость мобильного интернета выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС модернизировали оборудование в здании бассейна СКА. Благодаря проведенным работам выросли скорость сети и ее способность обсуживать большое количество абонентов. Мобильный интернет стал быстрее на всей территории комплекса, включая раздевалки, фойе и подтрибунные помещения.

«Новосибирск считают научной столицей России, но новосибирцы отличаются не только умственной, но и физической активностью. Наш город еще и очень спортивное место, доказательство тому — наше именитые победители и призеры соревнований различных уровней. Мы со своей стороны видим интерес жителей города как самим заниматься физической активностью, так и «болеть» за наших. Именно поэтому мы планомерно улучшаем связь в знаковых спортивных локациях. Так, например, в начале года мы ускорили мобильный интернет в «Локомотив-арене», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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Бассейн СКА открыли после реконструкции в 2024 г. Новое здание фактически возвели заново: старый корпус демонтировали, сохранившиеся фундаменты укрепили и дополнили комплексом площадью более 5 тыс. кв. метров.

Здесь проходят соревнования от областных первенств до чемпионатов Сибирского федерального округа. Чаша оснащена передвижной перегородкой: можно работать с восемью дорожками по 50 метров или шестнадцатью по 25 метров. В расписании бассейна также есть сеансы свободного плавания, абонементы и занятия с инструктором.

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