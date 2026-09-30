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«МТС Линк» запускает обновленный таск-трекер

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, расширяет функциональность таск-трекера «Задачи». Теперь пользователи могут назначать задачи коллегам и быстрее ориентироваться в их списке благодаря сортировке по исполнителю, автору, сроку и приоритету. Создавать задачи одним кликом теперь можно не только из сообщений в чатах, но и из резюме онлайн-встреч. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

После онлайн-встреч ИИ-помощник «МТС Линк» выносит новые поручения и договоренности на отдельную вкладку в резюме с указанием сроков и исполнителей. Теперь такие задачи можно автоматически переносить в таск-трекер — пользователю не нужно копировать их вручную и самостоятельно заводить новые карточки.

Кроме того, создавать задачи по-прежнему можно из сообщений в «Чатах». В такой задаче сохраняется связь с исходным сообщением: можно быстро вернуться к обсуждению и восстановить контекст, в котором возникла договоренность.

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«Для нас важно, чтобы новые инструменты в рамках нашей платформы унифицированных коммуникаций помогали быстрее переходить от обсуждения к конкретным действиям. Именно поэтому мы развиваем таск-трекер «Задачи» поступательно: от простого списка собственных дел мы продвинулись к более сложным, но все еще очень распространенным пользовательским сценариям. Интеграция с резюме встреч и сообщениями в чатах делает постановку задач максимально бесшовной. Уверен, что благодаря этому повседневные рабочие процессы наших клиентов станут еще продуктивнее», — сказал руководитель продуктов «Доски» и «Задачи» от «МТС Линк» Тигран Басеян.

Таск-трекер «Задачи» встроен в платформу «МТС Линк» и позволяет создавать, распределять и отслеживать рабочие поручения в едином пространстве с другими инструментами для командного взаимодействия. Задачи можно назначать себе и коллегам, а сортировка по исполнителю, автору, дедлайну и приоритету помогает лучше в них ориентироваться и контролировать прогресс.

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