МТС автоматизировала диспетчерскую службу Мурманского областного медцентра

Компания МТС внедрила платформу «Мобильные сотрудники» в Мурманском областном медицинском центре (МОМЦ). Решение помогло автоматизировать распределение выездных заявок между бригадами фельдшеров: время назначения бригады сократилось на 45%, а время прибытия на вызов — на 18%. При этом эффективность диспетчерской службы выросла в 12 раз — теперь один диспетчер может обрабатывать объем заявок, который раньше требовал дюжины сотрудников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа «Мобильные сотрудники» позволила перевести процесс координации выездных бригад в цифровой формат. Специалисты МТС совместно с командой МОМЦ перевели все операционные процессы в единый цифровой контур. На планшеты фельдшеров было установлено мобильное приложение «МТС Координатор», через которое сотрудники получают задачи и отчитываются об их выполнении. Для автоматического распределения заявок между бригадами был настроен Автодиспетчер: система сама подбирает бригаду с учетом ее местоположения, графика работы и других параметров. Кроме того, реализована интеграция с медицинской информационной системой МОМЦ — после визита фельдшер фиксирует результаты в приложении, и данные о диагнозе автоматически передаются в общую систему медцентра, исключая повторный ручной ввод.

Решение позволило кардинально повысить эффективность диспетчерской службы: теперь один диспетчер способен обрабатывать заявки для нескольких подразделений, выполняя работу, которая ранее требовала участия 12 человек. Время от поступления заявки до назначения бригады сократилось на 45%, а прибытие на вызов ускорилось на 18%. В среднем одна бригада теперь выполняет на 22% больше выездов за смену.

«Автоматизация ключевых процессов в региональном здравоохранении — это прежде всего забота о людях. Для территории Крайнего Севера с ее экстремальным климатом, затяжной полярной зимой и сложной логистикой скорость принятия решений имеет большое значение. Платформа позволила перевести управление выездными бригадами медцентра на новый уровень, убрав лишние звенья в цепочке «звонок — приезд фельдшера». Мы рады, что наши цифровые инструменты помогают решать важнейшие социальные задачи в регионе», — отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

«В условиях Заполярья каждая минута — это вопрос здоровья пациента. Раньше наши диспетчеры тратили драгоценное время на звонки и ручное распределение, пытаясь понять, кто из фельдшеров ближе к выезду. Теперь программа делает это за секунды. Для нас главное удобство этой системы не в цифрах отчета, а в том, что бригада оказывается у постели больного почти на пятую часть быстрее. Мы вернули врачам самое ценное — время для лечения», — отметил главный врач ГОАУЗ МОМЦ Аркадий Амозов.