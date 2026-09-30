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ММК завершил пилотный проект по расчету себестоимости продукции на отечественной платформе

Магнитогорский металлургический комбинат подвел итоги пилотного проекта по автоматизации расчета себестоимости с использованием российской ERP-платформы Global ERP. Проект подтвердил, что отечественное решение способно выполнять одну из наиболее ресурсоемких задач в масштабе крупнейшего металлургического предприятия страны и обеспечивать производительность, превосходящую зарубежные системы. Об этом CNews сообщили представители ММК.

В рамках пилота специалисты Global ERP воспроизвели действующую модель расчета себестоимости ММК. Проект охватил три ключевых производственных подразделения комбината – кислородно-конвертерный цех, листопрокатные цеха №10 и №11 – и включал полный производственный цикл: от сталеплавильного передела до выпуска продукции.

В ходе тестирования представители компании-разработчика платформы настроили все аналитические разрезы учета затрат, загрузили производственные и финансовые данные, отразили межцеховые потоки материалов и полуфабрикатов, настроили более пяти тысяч правил распределения затрат между местами возникновения затрат и видами продукции. В систему также загрузили свыше 20 тысяч реальных производственных заданий за расчетный месяц, содержащих информацию о потреблении сырья, выпуске заготовок, основной и сопутствующей продукции. Это позволило выполнить расчет в условиях, максимально приближенных к промышленной эксплуатации.

Производительность модели Global ERP высоко оценили все участники пилотного проекта. Полный расчет фактической себестоимости с раскрытием затрат до первичного элемента и сохранением всей аналитики по цепочке переделов выполняется системой всего за 30 минут, что в три раза быстрее действующего процесса расчета себестоимости на зарубежной платформе. При этом для основных учетных задач ММК достаточно сокращенного сценария расчета, который выполняется за 15 минут. Полученные результаты были сверены с расчетами действующей системы и подтвердили корректность и полное совпадение данных.

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Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft  Импортонезависимость

«Проведенное тестирование подтвердило, что Global ERP обладает необходимой функциональной зрелостью для расчета себестоимости в условиях сложного металлургического производства. Система продемонстрировала высокую точность расчетов, гибкость настройки методологии распределения затрат и существенное преимущество по скорости выполнения расчетных процедур по сравнению с зарубежным аналогом», – сказал главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

«Расчет себестоимости является одним из самых сложных процессов для любой ERP-системы. Успешное выполнение такого проекта на данных одного из крупнейших мировых металлургических предприятий подтверждает зрелость российских технологий и показывает, что отечественные решения способны заменить зарубежные платформы даже в самых требовательных производственных сценариях», – сказал технический директор Global ERP Александр Русских.

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