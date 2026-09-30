Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

«МегаФон»: россияне стали на 25% чаще доверять свою безопасность виртуальным помощникам

Виртуальные помощники всё чаще становятся для россиян инструментом цифровой безопасности. За год спрос на возможности ассистента «Ева» от «МегаФона», который блокирует спам-звонки и имеет встроенный искусственный интеллект для защиты от мошенников, вырос на 25%. Среди пользователей расширенных функций безопасности преобладают мужчины — на них приходится 56% аудитории, следует из анализа массива обезличенных данных. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Основная аудитория виртуального ассистента — россияне старше 30 лет. На возрастную группу 31–45 лет приходится 42% активных пользователей «Евы», ещё 37% — на абонентов от 46 до 65 лет. Доля старшего поколения (65+) составляет 10%.

Помимо блокировки нежелательных звонков пользователи всё чаще подключают функции выявления синтезированной речи, распознавания дипфейков и защиты близких в рамках опции «Семейная безопасность+».

«Мошенники всё активнее используют новые технологии — от синтезированной речи до дипфейков, поэтому инструменты защиты тоже должны постоянно развиваться. Мы расширяем возможности «Евы», чтобы она не только блокировала спам, но и помогала распознавать более сложные мошеннические сценарии. Рост интереса к таким функциям показывает, что наши клиенты всё чаще готовы использовать ИИ для собственной цифровой безопасности», — сказал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов «МегаФона» Дмитрий Кишилов.

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть
Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть Бизнес

Ежемесячно «Ева» блокирует более 25 млн нежелательных и потенциально мошеннических звонков абонентам «МегаФона». Максимальное число блокировок в этом году пришлось на июнь — показатель оказался на 23% выше среднемесячного.

Наиболее активно «Евой» пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Самарской и Ростовской областей и Башкортостана. В десятку регионов также входят Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская и Саратовская области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие модели ИИ получат статус суверенных в России

Власти ввели для роботов-доставщиков ограничения по скорости и весу

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

«Царем ИИ» в США назначат главного разведчика

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

В Apple перестройка. Важную скрепу отправят на свалку, менеджеров уволят, акцент сделают на инженерах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще