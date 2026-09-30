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«МегаФон»: почти половина мобильного трафика россиян приходится на онлайн-видео

«МегаФон» и «Кинопоиск» проанализировали разные аспекты мобильного видеопотребления. Аналитики «МегаФона» изучили распределение мобильного трафика и объем потребления видео, а «Кинопоиска» — как подписчики «Яндекс Плюса» смотрят контент с телефонов и планшетов в течение дня. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным оператора, в августе 2026 г. почти половина всего объема мобильного трафика (47%) пришлась на онлайн-видео.

В среднем, один пользователь тратит на просмотр видео около 20 ГБ мобильного трафика в месяц, что сравнимо с 4-10 часами просмотра роликов в HD-качестве. Просмотр не ограничивается только онлайн-кинотеатрами: зрители активно потребляют и блогерский контент — летом 2026 г. число уникальных пользователей «VK Видео» и Rutube было сопоставимо с суммарной аудиторией онлайн-кинотеатров («Кинопоиск», Start, Wink, Premier, КИОН) (аудитория по факту траты мобильного трафика на видеохостинги и онлайн-кинотеатры в июне-августе 2026 г.).

Согласно аналитике Кинопоиска, на утренние часы — с 06:00 до 11:59 — в среднем приходится 39,5% всех подписчиков «Яндекс Плюса», ежедневно смотрящих «Кинопоиск» с мобильных устройств. С 06:00 до 12:00 число подписчиков увеличивается более чем вдвое, а максимума достигает к 20:00 по московскому времени. Данные «Кинопоиска» охватывают период с 1 сентября 2023 г. по 31 августа 2026 г.. Под мобильными устройствами понимаются телефоны и планшеты. Анализ проводился на основе смотрения подписчиков «Яндекс Плюса».

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Мобильное смотрение в целом, включая утреннее, практически не зависит от дня недели. Самым активным днем стал четверг, наименее — понедельник, разница между ними составляет около 4%. На выходных пиков не наблюдается.

Средняя продолжительность утренней сессии составляет 20,4 минуты. Этого достаточно, чтобы посмотреть одну серию ситкома или аниме, либо около половины эпизода драматического сериала. При этом примерно половина эпизодов из всех просмотренных утром (47%) досматриваются почти до конца.

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