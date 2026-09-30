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Купить хлеб и открыть ворота: какие необычные просьбы россияне оставляют курьерам

Подавляющее большинство россиян предпочитают не оставлять комментариев при оформлении доставки, однако некоторые клиенты используют эту опцию для весьма нестандартных поручений — например, просят курьера купить по дороге хлеб или открыть ворота в садовое товарищество, говорится в результатах нового исследования службы доставки DPD в России. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Согласно данным опроса, охватившего респондентов из разных регионов страны в возрасте от 18 до 60 лет, 85% покупателей вообще не оставляют курьерам никаких пожеланий. Те 15%, кто все же заполняет поле для комментариев, чаще всего ограничиваются практическими инструкциями: просят позвонить заранее, не звонить в дверь, оставить заказ у порога или обращаться с посылкой аккуратнее.

Аналитики DPD также выявили заметную разницу в поведении клиентов в зависимости от возраста и пола. Так, самая молодая аудитория (от 18 до 24 лет) практически никогда не использует поле для комментариев. В то же время покупатели старше 35 лет склонны подробно описывать технические нюансы — например, предупреждают о неработающем домофоне и просят звонить на мобильный.

Гендерная специфика проявляется в отношении к самому заказу: женщины чаще мужчин просят курьеров быть осторожнее с упаковкой, особенно если посылка предназначена в подарок. Мужчины же более прагматичны и, как правило, оставляют стандартные пожелания, касающиеся скорости доставки.

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По данным того же исследования DPD, 92% покупателей готовы забрать товар с поврежденной упаковкой, если содержимое не пострадало. При этом каждый шестой россиянин успевает передумать за время ожидания доставки, а среди молодёжи этот показатель достигает 27%. Пункты выдачи заказов остаются предпочтительным способом получения посылок для 62% опрошенных. В городах-миллионниках показатель достигает 74%, тогда как в Москве — лишь 49%.

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