На середину 2026 года число ИТ-субъектов достигло 273 тыс. — в эту категорию входят юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ежегодно с 2020 г. в России регистрировалось от 30 до 54 тыс. новых ИТ-субъектов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Количество ИТ-субъектов в России ежегодно увеличивается в среднем на 8,3%. Об этом говорится в исследовании «Точки роста: как устроен российский рынок ИТ-стартапов» российской консалтинговой компании Strategy Partners.

При этом далеко не все новые ИТ-субъекты можно отнести к стартапам: в число новых регистраций, например, могут входить случаи юридической реструктуризации бизнеса и выделения внутренних ИТ-подразделений в отдельные юридические лица.

Количество активных ИТ-стартапов в России оценивается в 1,5–2,5 тыс.. В общей массе зарегистрированных ИТ-компаний и ИП их доля — около 0,5–1,5%.

Как показало исследование, существующая инфраструктура поддержки стартапов закрывает весь жизненный цикл: от грантов на этапе идеи до подготовки к IPO. На стадии идеи и посева работают ФСИ и ФРИИ; на ранней — «Сколково», технопарки и ИНТЦ, РВК; на стадии роста — Московский венчурный фонд, корпоративные венчурные фонды, МИК; на зрелой — МИК (путь к IPO), Мосбиржа, СПб Биржа и фонды поздних стадий.

Однако высокая ключевая ставка не способствует росту венчурных инвесторов: они склонны выбирать менее рисковые депозиты и облигации. Ключевая ставка, достигавшая 21% в 2024–2025 гг. и составляющая 14% на сентябрь 2026 г., делает депозиты и облигации куда привлекательнее венчурного риска. Дорогие деньги смещают спрос в сторону финансирования зрелых компаний.

Одним из основных вызовов для развития стартапов остается дефицит финансирования. С 2026 г. к нему добавилась повышенная налоговая нагрузка: рост НДС (исключая ПО из реестра российского ПО, которое освобождено от НДС) и отмена части льгот для ИТ-компаний.

География рынка крайне неравномерна: совокупный балл Москвы в 18 раз выше второго города в этом рейтинге — Санкт-Петербурга. Экосистема умеет производить чемпионов, но в масштабе 273 тыс. зарегистрированных субъектов это единичные истории успеха.

Эксперты Strategy Partners считают, что толчком для развития стартапов может стать создание региональных хабов по модели Иннополиса (стимулирование роста не только в центре, но и на периферии), стабилизация налогового режима, доступность финансирования и поддержка компаний на этапе pre-IPO. Рост за пределами центра уже виден в статистике Новосибирска, Казани и Томска (+2 позиции за год у каждого города в национальном рейтинге по версии StartupBlink). Участники рынка прямо связывают срывы сделок 2025–2026 гг. с нестабильностью правил. Консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки к ~12% к концу 2027 г., что исторически совпадает с оживлением венчурной активности. Также важна поддержка на этапе pre-IPO — от программы «Путь к IPO» до специализированных фондов поздних стадий. И наконец, развитие частного посевного капитала — бизнес-ангелов и синдикатов: именно это сегодня является самым узким местом всей цепочки.

Сергей Меламед, руководитель дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Исследование показало, что российский рынок ИТ-стартапов обладает значительным потенциалом, но для его реализации требуется решение системных вопросов, связанных с ценой капитала и предсказуемостью условий ведения бизнеса. Инфраструктура поддержки выстроена на всех этапах, но высокая ставка и налоговая нагрузка мешают работать в полную силу. Чтобы запустить следующий цикл роста, нужно сместить фокус на регионы, обеспечить стабильность налогового режима, доступность финансирования и поддержку на этапе pre-IPO».