Калужские мужчины в два раза чаще женщин слушают музыку

Мужская половина жителей региона на 80% больше пользуется стриминговыми сервисами для прослушивания любимых треков и подкастов. При этом с начала лета активность россиян в музыкальных приложениях выросла почти на 10%. Тренд выявили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В общей доле ценителей аудио лидируют жители Калужской области в возрасте от 35 до 44 лет, которые чаще других включают музыку для того, чтобы настроиться на работу или отдохнуть. Их доля составляет 42%. На втором месте жители региона от 45 до 54 лет (24%), далее следуют пользователи 25-34 лет с долей 15%. При этом лидерами по росту активности оказались абоненты старше 55 лет и дети поколения Альфа (до 17 лет).

Тренд подтверждает аналитика собственного сервиса оператора «МегаФон Музыка», который предоставляет подписку на различные стриминговые платформы.

«Благодаря стриминговым платформам музыка стала неотъемлемой частью нашей повседневности: она спасает от скуки в пути, оживляет домашние хлопоты и делает вечера уютнее. Мы наблюдаем уверенный рост трафика на аудиосервисы, и все большее число абонентов пользуется "МегаФон Музыкой“ — с ее миллионами треков, а также аудиокнигами и подкастами. Чтобы слушатели получали не только широкий выбор контента, но и удобное прослушивание без пауз, мы системно расширяем сеть в регионе: с начала года модернизировали две сотни объектов связи и построили еще 22 новые площадки», — сказал директор «МегаФона» в Калужской области Дмитрий Сенигов.

Наибольшее число пользователей «МегаФон Музыки» живет в Москве и Санкт-Петербурге. В Центральном федеральном округе в первую пятёрку, кроме Москвы, вошли меломаны из Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ярославской и Смоленской областей.

Тенденцию к увлечению музыкой подтверждают продажи на торговых платформах. Как показывает сервис аналитики маркетплейсов оператора, россияне все чаще покупают гитары, на которые приходится порядка 30% от общей доли всех музыкальных инструментов. Также зафиксирован повышенный интерес к укулеле (14%), гармошкам (10%), синтезаторам (10%) и флейтам (7%). Наименьшим спросом пользуются скрипки, тарелки и кахоны.