IPTronic запустила контрактное производство российских IP-камер

IPTronic объявила о запуске направления контрактного производства российских IP-камер. На первом этапе линейка включает две модели оборудования, предназначенные для построения и модернизации систем видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители IPTronic.

Камеры разработаны и производятся в России. Устройства работают под управлением встроенного программного обеспечения IPTronic SmartEye, которое отвечает за настройку оборудования, взаимодействие с системами видеонаблюдения и поддержку функций интеллектуальной видеоаналитики.

В IV квартале 2026 г. IPTronic планирует включить выпускаемые модели в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. После прохождения соответствующих процедур оборудование можно будет использовать в проектах с требованиями к применению отечественной продукции, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях.

Новое направление позволит партнерам IPTronic выпускать российские IP-камеры для собственных проектов и продуктовых линеек. Компания предоставит технологическую и программную платформу, а также будет сопровождать внедрение оборудования, помогать с настройкой систем и обучением специалистов.

Камеры поддерживают протокол ONVIF, благодаря чему могут интегрироваться с существующими системами видеонаблюдения и оборудованием других производителей. Открытый API позволяет подключать устройства к корпоративным платформам и внешним программным решениям. Также заявлена поддержка облачного сервиса IPEYE.

Встроенное программное обеспечение IPTronic SmartEye предусматривает инструменты для повышения кибербезопасности и функции ИИ-аналитики, направленные на сокращение количества ложных срабатываний. Архитектура решения позволяет масштабировать систему видеонаблюдения по мере развития инфраструктуры заказчика.