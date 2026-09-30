Холдинг «Кордиант» повышает надежность производства шин за счет применения ИИ на участке резиносмешения

Холдинг «Кордиант» внедрил на калужском заводе Gislaved технологию цифрового зрения для автоматизации контроля качества на участке резиносмешения. Решение, разработанное собственными инженерами предприятия, обеспечивает бесперебойное поступление пакетов с химическими компонентами на конвейер, полностью исключая постоянный визуальный контроль оператором. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Кордиант».

Раньше операторам приходилось непрерывно визуально контролировать конвейер, теперь эту функцию выполняет автономная система на базе USB-камеры и промышленного компьютера. Ключевой элемент комплекса — локальная ML-модель, то есть алгоритм машинного обучения, который анализирует множество примеров и учится самостоятельно отличать нормальную работу конвейера от нештатной ситуации.

Приложение получает сырое изображение непосредственно с подключенной к компьютеру USB-камеры скоростью до 10 кадров в секунду. В каждом кадре с помощью локальной модели машинного зрения определяется наличие или отсутствие пакета. Во время работы программа непрерывно получает данные о скорости движения конвейера и определяет начало и конец рабочего цикла. В конце рабочего цикла, после остановки конвейера, если в контролируемой зоне в течение нескольких секунд продолжает обнаруживаться пакет, система фиксирует застревание.

При обнаружении такой проблемы она мгновенно направляет сигнал на контроллер линии — промышленный компьютер, установленный прямо на линии и управляющий всей механикой конвейера: двигателями, датчиками и исполнительными механизмами. Для мониторинга в реальном времени и доступа к архиву записей создан веб-интерфейс. Система полностью автономна и не зависит от внешних сервисов.

ML-модель обучена на массиве видеоданных, собранных непосредственно на производстве: на сотнях кадров с пакетами и без них. Программа сохраняет полную историю своей работы, включая короткую видеозапись каждого рабочего цикла, время начала и конца цикла, результаты обнаружения. Наблюдать за работой программы в реальном времени, а также просматривать историю и видеозаписи можно с помощью веб-интерфейса.

Результаты внедрения: полностью исключена необходимость постоянного визуального контроля оператором; предотвращены внеплановые остановки на участке резиносмешения; сформирована база видеоданных для аудита и последующего анализа.

Холдинг «Кордиант» продолжает развивать направление цифрового зрения и на других производственных площадках. Ранее на Ярославском шинном заводе вдоль конвейерной линии были установлены умные видеокамеры с функцией распознавания более 30 типоразмеров шин.

«Мы реализуем ряд масштабных проектов, которые позволяют нам по-новому управлять эффективностью всего производственного цикла. Особое внимание мы уделяем автоматизации на каждом этапе контроля качества, повышая прозрачность процессов, минимизируя потери и формируя новый стандарт цифрового управления качеством на российском шинном рынке», – сказал генеральный директор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев.