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«Гравитон» представила обновление ПО мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о выпуске масштабного обновления специализированного программного обеспечения для централизованного мониторинга и управления вычислительной инфраструктурой. Обновленная версия продукта расширяет возможности администрирования аппаратных платформ, таких как серверы и системы хранения данных, а также виртуальных сред, обеспечивая полный контроль над жизненным циклом корпоративного парка оборудования из единого окна.

Ключевым направлением модернизации стало повышение прозрачности эксплуатации серверных помещений и дата-центров. В программном комплексе реализован модуль визуализации серверной с возможностью цифрового моделирования пространств: администраторы могут создавать помещения, ряды, стойки и вести точный учет оборудования с привязкой по высоте в юнитах. Для оптимизации энергобаланса и предотвращения аварийных ситуаций внедрен детальный мониторинг энергопотребления серверов, а также непрерывный контроль состояния аппаратных датчиков с настройкой индивидуальных пороговых значений.

Функционал управления вычислительными узлами и СХД пополнился инструментами удаленной конфигурации и групповых операций. ПО позволяет осуществлять поиск и добавление множества устройств по готовым шаблонам, группировать технику гибкими метками по назначению, географии или зонам ответственности, а также централизованно применять настройки BMC к однотипным группам серверов. Инженерам доступен широкий спектр низкоуровневых операций, включая обновление BIOS и BMC, управление питанием, индикацией UID, RAID-контроллерами, сетевыми интерфейсами и протоколами, настройку параметров загрузки ОС, режимов Secure Boot и учетных записей BMC, а также удаленное монтирование виртуальных носителей.

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Особое внимание в обновлении уделено дисковой подсистеме и сквозному сбору телеметрии. Программное решение предоставляет исчерпывающую информацию о бэкплейнах и подключенных накопителях с возможностью активации световой индикации дисков для быстрого физического поиска в стойке, а также глубокую диагностику накопителей с анализом атрибутов S.M.A.R.T. Для комплексного контроля инфраструктуры реализованы инструменты поиска виртуальных машин гипервизора и централизованный сбор журналов событий серверов, СХД, клиентских систем и виртуальных сред, охватывающий логи SEL, EVENT, AUDIT, BIOS, CHASSIS, SSH и RAID. Безопасность управления гарантируется детализированной ролевой моделью с гранулярным распределением прав доступа.

«Развитие собственного программного обеспечения — стратегический приоритет для обеспечения технологической независимости отечественной инфраструктуры. Обновление ПО мониторинга и управления "Гравитон" дает корпоративным заказчикам и государственным структурам зрелый инструмент класса DCIM и аппаратного менеджмента, который исключает потребность в зарубежных проприетарных утилитах, значительно снижает трудозатраты ИТ-персонала и гарантирует полный контроль над надежностью оборудования на всех уровнях», — отметил Иван Рыбин, директор по развитию программных продуктов «Гравитон».

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