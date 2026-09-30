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GigaDoc от Сбербанка интегрируют в платформу исследований для оценки жизненно важных показателей населения Индии

Сберюанк и индийская компания CoRover (создатель национального ИИ BharatGPT) объявили о готовности интеграции технологии экспресс-оценки здоровья GigaDoc в платформу Corover.ai в Индии. Сервис станет доступен на нескольких языках и в разных форматах, включая голосовое взаимодействие. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

CoRover планирует применять решение GigaDoc от «СберМедИИ» (входит в Индустрию здоровья Сбербанка) в различных сценариях, включая опросы населения и ИИ-агентов для государственных электронных сервисов. На первом этапе запланировано 100 тыс. сканирований.

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GigaDoc позволяет бесконтактно оценить показатели здоровья: достаточно посмотреть в камеру, и за 15 секунд сервис проанализирует 17 ключевых показателей. В основе технологии — искусственный интеллект, компьютерное зрение и дистанционная фотоплетизмография. Сервис оценивает, в частности, пульс, артериальное давление, уровень стресса и усталости, индекс массы тела и риск диабета II типа. Возможные отклонения следует обсудить с врачом, который при необходимости назначит дополнительное обследование.

В дальнейшем стороны рассматривают возможность расширения сотрудничества, в том числе установки устройств с GigaDoc в местах с высоким пассажиропотоком, например в крупных транспортных хабах.

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