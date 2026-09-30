«Диасофт» расширил возможности обработки депозитарных поручений в решении «Депозитарий»

Рост объемов операций на фондовом рынке увеличивает нагрузку на обработку клиентских поручений. Так, каждое поручение нужно зарегистрировать, проконтролировать, исполнить, отразить депозитарной операцией и зафиксировать в нормативных журналах согласно требованиям Банка России (542-П и 503-П).

Компания «Диасофт» развивает решение «Депозитарий» (Digital Q.Custody), предназначенное для автоматизации депозитарного обслуживания и учета остатков на счетах депо по местам хранения. Теперь в нем реализованы бизнес-процессы обработки инвентарных, административных и информационных поручений – всех трех видов депозитарных операций, из которых складывается операционный день. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Как правило, эти виды операций автоматизированы неравномерно: движение ценных бумаг обрабатывается системой, а открытие раздела счета, изменение анкеты депонента или выдача выписки остаются ручными действиями. Одна из ключевых особенностей решения «Депозитарий» – единый контур: поручение любого вида единообразно автоматизировано и проходит путь от регистрации до депозитарной операции и записи в журнале.

Ключевые возможности обновленного решения Digital Q.Custody

Инвентарные поручения – от контроля остатков до проводок по местам хранения

Зачисление, списание и перевод ценных бумаг, внутридепозитарный перевод и перемещение между местами хранения обрабатываются сквозными процессами. Система контролирует доступность бумаг на счете списания, находит или формирует объекты учета, добавляет транзакции по счету клиента и по месту хранения, а также создает инвентарную депозитарную операцию. Предусмотрены блокирование бумаг, квитовка встречных поручений и отмена неисполненных.

Административные операции по счетам, анкетам и полномочиям

Благодаря новой функциональности можно обрабатывать следующие поручения: открытие и закрытие счетов депо и разделов; приостановление и возобновление операций по ним; назначение и отмену полномочий; прием ценной бумаги на обслуживание и снятие с обслуживания; изменение тарифного плана.

Изменение анкетных данных депонента анализируется на значимость: при значимых изменениях административная операция формируется автоматически.

Отчетность депоненту и ведение нормативных журналов

Отчеты (операции по счету депо за период, выписка об остатках и операциях, статусы по клиентским поручениям) запускаются по регламенту после закрытия операционного дня или по требованию оператора. Сформированный файл регистрируется как исходящий документ с номером по журналу исходящих, а выдача отражается информационной депозитарной операцией.

Регулярная сверка с вышестоящими депозитариями

Выписки корреспондентов загружаются файлом или вводятся вручную и автоматически обогащаются данными учета, после чего регламентные операции сверяют остатки с данными депозитария и проверяют соответствие актива и пассива в разрезе мест хранения. Расхождение не останавливает обработку: оно попадает в протокол с указанием бумаги, остатков и причины, а для его устранения формируется задание сотруднику.

Расчет депозитарных комиссий в момент операции

Комиссии за инвентарные операции, за учет и хранение ценных бумаг и за информационные операции рассчитываются в ходе обработки поручения.

Все эти бизнес-процессы поставляются готовыми и настраиваются с помощью инструментов технологической платформы Digital Q.BPM под потребности конкретной организации.

Решение «Депозитарий» интегрируется в любой ИТ-ландшафт финансовых организаций. Благодаря микросервисной архитектуре сокращаются сроки его внедрения и снижаются затраты на обслуживание инфраструктуры.