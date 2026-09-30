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BeeTechno: технологии нового технологического цикла — от инфраструктуры и ИИ до облаков и клиентских сервисов

В рамках форума Минцифры «Цифровые решения» состоится конференция BeeTechno, посвящённая ключевым направлениям развития цифровых технологий и их влиянию на бизнес.

Сегодня цифровая инфраструктура становится одним из ключевых факторов развития экономики наряду с энергетикой, транспортом и логистикой. Связь, дата-центры, вычислительные мощности, данные и искусственный интеллект всё теснее объединяются в единый технологический контур, от которого зависят устойчивость бизнеса, развитие промышленности и технологическая конкурентоспособность регионов.

В центре обсуждения окажутся вопросы перехода к новому технологическому циклу: как связать телеком, промышленную инфраструктуру и ИИ так, чтобы инвестиции в цифровизацию давали экономический эффект, какие сценарии развития новых сетей способны обеспечить бизнес-результат и как подготовиться к росту спроса на вычислительные мощности, дата-центры и энергоресурсы.

Отдельный блок конференции будет посвящён практическому применению искусственного интеллекта. ИИ уже используется для консультирования граждан, управления промышленными роботами, контроля производства, проектирования и строительства, однако между возможностями технологии и её реальным внедрением сохраняется разрыв. Участники обсудят, что сегодня ограничивает масштабное применение ИИ: зрелость технологии, особенности отраслей или готовность организаций менять процессы.

Одной из ключевых тем станет цифровая безопасность. Развитие искусственного интеллекта меняет баланс сил между атакующими и защищающимися: автоматизация снижает стоимость атак и повышает их скорость, поэтому облачная инфраструктура и сервисная модель безопасности становятся важными элементами устойчивости бизнеса. Эксперты обсудят вопросы киберустойчивости, восстановления бизнес-процессов после атак и изменения подходов к инвестициям в безопасность.

Также участники рассмотрят, как технологии меняют взаимодействие компаний с клиентами. Сегодня клиент использует множество каналов коммуникации — телефон, сайты, мессенджеры и приложения, что создаёт новые требования к работе с данными и сохранению единого контекста взаимодействия. Главная задача бизнеса — объединить коммуникации, данные и технологии так, чтобы повысить эффективность и получить измеримый результат.

Конференция объединит представителей технологических компаний, бизнеса и отраслевых экспертов для обсуждения практических решений, которые определят следующий этап цифрового развития.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«BeeTechno — это площадка для профессионального разговора о том, как технологии нового цикла меняют экономику. Мы видим, что цифровая инфраструктура, ИИ и облака перестают быть отдельными сервисами и становятся фундаментом конкурентоспособности. Наша задача — не просто обсуждать тренды, а находить практические сценарии, где инвестиции в связь, вычисления и безопасность дают измеримый бизнес-эффект и укрепляют технологический суверенитет страны».

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