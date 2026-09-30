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«Авито Подработка» и «Подружка»: как меняется рынок подработки в beauty-ритейле

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали рынок временной занятости в сфере ритейла за январь–август 2026 г. и выяснили, на какие позиции рынок занятости чаще всего искал исполнителей. В свою очередь представители сети магазинов «Подружка» рассказали о спросе на временную занятость в beauty-ритейле и востребованных форматах смен. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Ритейл продолжает активно внедрять гибкий формат занятости. Так, за январь–август 2026 г. число предложений о подработке в розничной торговле выросло на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 4,04 тыс. руб. за смену.

Лидером по росту числа предложений стала подработка продавцом-кассиром: за год их количество увеличилось на 92%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 3,62 тыс. руб. за смену. На втором месте — мерчендайзеры, там исполнителей на такие смены искали на 49% чаще, чем годом ранее, при этом среднее вознаграждение составило 3,39 тыс. руб. за смену. Третью строчку заняли работники торгового зала — количество предложений для них выросло на 47%, а среднее вознаграждение составило 3,34 тыс. руб. за смену.

При этом ритейл становится востребованным направлением подработки и среди студентов — для них особенно заметно выросло число предложений на позициях, связанных с продажами, выкладкой и консультированием покупателей. Так, лидером по росту числа предложений стала подработка торговым представителем — за год их количество увеличилось на 154%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 6,5 тыс. руб. за смену. Второе место заняли мерчендайзеры: предложений стало на 47% больше, а среднее вознаграждение достигло 3,73 тыс. руб. за смену. Замыкают тройку консультанты — количество предложений для них выросло на 31%, а исполнители в среднем получали 5,42 тыс. руб. за смену.

«Рост числа предложений на 93% показывает, что гибкий формат занятости становится для ритейла рабочим инструментом, который позволяет оперативно усиливать команды под конкретные задачи и периоды нагрузки. Такая динамика может быть связана с необходимостью оперативно усиливать команды магазинов в периоды повышенного покупательского потока. Для ритейла это особенно актуально при проведении акций, сезонных изменениях спроса и неравномерной загрузке торговых точек», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

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По данным аналитиков магазина «Подружка» в beauty-ритейле гибкий формат занятости помогает магазинам оперативно закрывать потребность во временном персонале в периоды повышенного покупательского трафика и проведения акций. Исполнители помогают с выкладкой товаров, заменой ценников, проверкой сроков годности и работой в прикассовой зоне, включая консультации по использованию дисконтных карт, акциям и сертификатам. Значительная доля исполнителей сотрудничает с сетью на постоянной основе, что позволяет формировать состав проверенных специалистов, знакомых с внутренними процессами магазинов.

В сети магазинов количество доступных смен увеличивается в периоды повышенного покупательского спроса, включая новогодние праздники, 8 Марта, 1 сентября и акционные периоды. Для исполнителей доступны различные варианты продолжительности смен: от 4 часов для тех, кто предпочитает краткосрочную занятость, до 12 часов для тех, кто готов работать полный день. В среднем возраст исполнителей составляет 33 года. В Москве вознаграждение за стандартную смену составляет 2,73 тыс. руб., а в периоды повышенного спроса может достигать 3,3 тыс. руб. Такой подход позволяет учитывать разные возможности исполнителей и обеспечивать магазинам необходимую гибкость в планировании персонала.

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