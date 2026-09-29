Выпускники Sber500 смогут привлекать инвестиции «по клику» в приложении «СберИнвестиции»

Сбербанк делает системной практику привлечения частных инвестиций «по клику» в выпускников международного акселератора Sber500. Стартапы, заинтересованные в капитале, смогут получить доступ к сотням тысяч квалифицированных инвесторов-пользователей «СберИнвестиций». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Первый раунд уже объявлен: разработчик ИИ-сервисов для здравоохранения «Платформа Третье Мнение», выпускник первой волны Sber500, привлекает 150 млн руб.

Для участия в сделке необходимо иметь статус квалифицированного инвестора. Процесс оформления сделки занимает несколько секунд и не требует работы с посредниками или дополнительной документации. В перспективе возможность привлекать инвестиции «по клику» будет доступна и стартапам-резидентам венчурной платформы SberUnity, которые будут демонстрировать подтвержденный спрос и высокую динамику роста.

Компания «Платформа Третье Мнение» — разработчик ИИ-сервисов для анализа различных видов медицинских изображений, системы интеллектуальной видеоаналитики, а также платформы обучения и тренировки врачей-диагностов. Собственные сервисы анализируют признаки нарушений на рентген-снимках, КТ, маммограммах, цифровых изображениях клеток крови и костного мозга. Самые распространенные сценарии диагностики нацелены на признаки пневмонии, туберкулеза, различных видов онкологических заболеваний, в т.ч. рака молочной железы, рака легкого, инсультов, а также риска сердечно-сосудистых катастроф и другие, всего признаки 100 патологий и нарушений.

Платформой пользуются более 3,5 тыс. клиник и более 10 тыс. врачей. В 2025 г. алгоритмы компании обработали около 10 млн медицинских исследований. Доход компании по итогам 2025 г. составил 270 млн руб., включая выручку, гранты и субсидии.

Алексей Катков, старший вице-президент, директор Центра перспективных инвестиций Сбербанка: «Наша цель — создать среду, где сильные российские технологические стартапы получают не только экспертизу, но и прямой доступ к капиталу. Сейчас венчурный рынок труднодоступен для инвесторов-физических лиц, и мы хотим демократизировать этот класс активов. Для технологических команд это означает быстрый выход на финансовую поддержку. А для квалифицированных инвесторов процесс становится таким же простым действием, как перевод средств в мобильном приложении банка».