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«Выберу.ру»: 24% ИT-специалистов считают свою профессию переоцененной

Программисты, риелторы и фитнес-тренеры вошли в число профессий, которые россияне чаще всего считают переоцененными. В представлении опрошенных высокая популярность этих специальностей не всегда соответствует уровню необходимых для них знаний, ответственности и сложности работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», проведенного среди 3 тыс, россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом CNews сообщили представители «Выберу.ру».

В пятерку профессий, которые чаще других называли переоцененными, также вошли блогеры и специалисты по продажам. Программистов выбрали 27% респондентов, риелторов — 16%, фитнес-тренеров — 14%, блогеров — 12%, специалистов по продажам — 11%. Оставшиеся 20% респондентов выбрали иные варианты ответа.

При оценке профессий россияне прежде всего обращали внимание на соотношение дохода и сложности работы. Этот критерий назвали главным 32% участников опроса. Для 26% определяющим стало соотношение необходимых для профессии знаний и требований к квалификации. Еще 19% оценивали общественную пользу работы, 14% — уровень ответственности, который несет специалист, и 9% — соответствие зарплаты реальному объему выполняемых задач.

Программистов чаще всего называли переоцененными из-за несправедливого, по мнению анкетируемых, соотношения зарплаты и объема выполняемой работы – на это указали 34% респондентов, проголосовавших за профессию. Риелторов критиковали за «несправедливую» корреляцию зарплат и сложности работы (36%). Блогеров - за то же самое (39%). При этом фитнес-тренеров 31% участников считают переоцененными из-за несоответствия стоимости услуг и уровня профессиональной подготовки. Менеджеров по продажам, в основном, ругали за «несправедливое» соотношение зарплаты и уровня знаний (35%).

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18% респондентов проголосовали против своей специальности. Чаще остальных переоцененной свою собственную профессию считали маркетологи (63%). При этом лидеры общего рейтинга тоже не остались в стороне: 24% ИT-специалистов голосовали против себя. В сфере продаж доля таких ответов составила 22%, среди риелторов — 21%, среди фитнес-тренеров — 19%. И лишь блогеры остались довольны собой и не голосовали против.

При этом отношение к отдельным профессиям заметно различалось в зависимости от специальности самих респондентов. За включение программистов в пятерку чаще остальных голосовали врачи: среди всех респондентов, выбравших эту профессию, 16% работали в медицине. Риелторов чаще других называли переоцененными преподаватели: на их долю пришлось 15% голосов за эту профессию. Блогеров чаще выбирали финансовые специалисты, которые составили (14%). Фитнес-тренеров чаще критиковали работники сферы продаж (17%). За специалистов по продажам чаще других голосовали ИT-специалисты (18%).

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