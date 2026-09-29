В Сахалинской области сменился руководитель регионального отделения «МегаФона»

Директором регионального отделения «МегаФона» в Сахалинской области назначен Михаил Харченко. В числе основных задач нового топ-менеджера – реализация стратегии развития компании на массовом и корпоративном рынках, а также укрепление операционных показателей региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Михаил Харченко обладает многолетним опытом работы в телеком-индустрии. В 2007 г. он начал карьеру в Волгограде, пройдя путь от агента по продажам до директора регионального отделения. Работал в компаниях регионального и федерального уровня в различных городах страны - Волгограде, Красноярске, Сочи и Ставрополе. На предыдущем месте работы успешно управлял каналами продаж и реализовывал стратегии развития бизнеса федерального оператора в Ставрополье.

В «МегаФоне» новый руководитель регионального отделения займется наращиванием абонентской базы, расширением B2B-проектов с коммерческими компаниями и государственными структурами. Помимо этого, в контур его задач входит расширение зоны 4G на Сахалине и покрытие современной связью федеральных трасс региона.

«Сахалинская область входит в число важных территорий для оператора. Уверен, что профессиональный опыт и управленческие компетенции Михаила Харченко позволят эффективно решить ключевые задачи по увеличению доли рынка, усилению розничной сети и совершенствованию клиентского опыта на острове», – сказал директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко.

«Передо мной стоит задача реализовать стратегию компании в регионе и расширить присутствие на корпоративном рынке, а также улучшить качество сервиса и доступность наших услуг для абонентов всего острова. Особое внимание планирую уделить развитию инфраструктуры связи в малых населенных пунктах и на федеральных трассах, чтобы обеспечить качественное покрытие для всех гостей, жителей и бизнеса Сахалинской области», — отметил Михаил Харченко.