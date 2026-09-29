Сбербанк запускает цифрового помощника для начинающих технологических предпринимателей с образовательной поддержкой ведущих университетов Китая

Анонсирован цифровой помощник «Кофаундер» для начинающих технологических предпринимателей на базе GigaChat, образовательного контента от Сбербанка и ведущих университетов Азии, в том числе от Школы менеджмента Университета Фудань. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Пользователи смогут пройти все этапы создания стартапа: найти идею, сформулировать и проверить гипотезы, научиться вайбкодингу, создать полноценный прототип, используя инструмент GigaStudio, и питчдек для презентации продукта инвесторам. Хотя помощник будет вести по намеченной траектории, пользователь может менять и настраивать каждый ее шаг исходя из своего опыта, навыков и запроса — все траектории разработки полностью персонализированы.

Помимо взаимодействия в режиме диалога, помощник предоставляет доступ к базе экспертных материалов: под каждую изучаемую тему он формирует подборку качественных видеолекций и аналитических статей, созданных при участии специалистов Сбербанка и образовательных партнеров. Результатом работы станет проработанный проект технологического бизнеса, готовый к юридическому оформлению, привлечению грантов, презентации инвесторам и первым заказчикам.

Сбербанк реализует проект в партнерстве с ведущими китайскими университетами, их экспертиза легла в основу обучения «Кофаундера». Для тех, кто успешно создаст стартап по итогам работы с помощником, предусмотрен официальный образовательный сертификат от вузов, в том числе от Школы менеджмента Университета Фудань.

Декан школы Лу Сюнвэнь: «Сегодня мы совместно со Сбербанком ведем работу над проектом специализированных курсов, интегрируя китайский практический опыт в сфере научно-технических инноваций в содержание учебных программ. Это позволит содействовать подготовке молодого поколения российских специалистов в данной области и внести вклад в китайско-российское взаимодействие и сотрудничество в инновационной сфере. Рассматривая этот проект как отправную точку, мы намерены и впредь поддерживать инновационное развитие стран вдоль «Пояса и пути».