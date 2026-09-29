Сбербанк представил лимитированную серию медиацентра для облачного гейминга с поддержкой голосового управления через геймпад с «ГигаЧат». Ключевой особенностью лимитированной серии стал геймпад, разработанный специально для максимальной совместимости с SberBox Max и всеми экосистемными продуктами Сбербанка – от медиацентров до ТВ «Сбер». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Подключение геймпада бесшовное, быстрое и без задержек, что критически важно для динамичных игровых жанров, поддерживающих управление контроллером. Встроенная нейросеть «ГигаЧат» позволяет управлять интерфейсом приставки голосом, что делает навигацию максимально быстрой и удобной. Устройство поддерживает до 10 часов автономной работы без подзарядки.

Игровой лаунчер

В новой версии SberBox Max реализован уникальный лаунчер, обеспечивающий быстрый доступ к популярным игровым разделам в онлайн-платформе облачного гейминга VK Play и специальное предложение для пользователей – 10 часов игрового времени в подарок. В лаунчере, все игры разделены по тематическим жанрам: «Экшн», «Гонки», «Шутеры» и другим, что позволяет пользователям мгновенно ориентироваться в каталоге. На фоне ухода зарубежных платформ этот продукт становится полноценной альтернативой привычным западным устройствам, позволяя наслаждаться любимыми играми без ограничений. Визуальное оформление: обложки и превью для каждого раздела созданы с помощью нейросети «ГигаЧат»

Стандартные функции медиацентра

Игровые возможности – лишь часть функционала. Медиацентр по-прежнему делает любой телевизор по-настоящему умным: обеспечивает быструю и удобную работу, а технологии искусственного интеллекта позволяют смотреть видео с низким разрешением в более высоком качестве. «ГигаЧат» избавляет зрителей от проблемы выбора: рекомендательная система формирует подборку фильмов в зависимости от предпочтений зрителя и помогает принять решение. Поиск сразу по всем установленным приложениям помогает найти контент всего одним запросом, а если пользователь забыл название фильма, то «ГигаЧат» поможет найти и его.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы увидели, как сильно вырос интерес к облачному геймингу в наших медиацентрах, и поняли запрос пользователей. Именно поэтому мы выпускаем SberBox Max сразу с геймпадом в коробке и с быстрым доступом к облачному геймингу благодаря игровому лаунчеру, который не просто упрощает навигацию, а по-настоящему вовлекает в игровой процесс. Для нас это еще и важная экспериментальная площадка: мы тестируем, как наши умные устройства могут выходить за рамки привычного ТВ-опыта. И ключевое решение здесь – геймпад с «ГигаЧат». Нейросеть сопровождает пользователя с первого касания, можно голосом управлять интерфейсом, а сам контроллер обеспечивает абсолютно бесшовное подключение – быстро, надежно, и без задержек».

Александр Михеев, генеральный директор VK Play: «SberBox Max Gaming открывает доступ к играм для тех, у кого нет мощного ПК или консоли. Достаточно подключить медиацентр — и телевизор превращается в игровую платформу с доступом к Облачному геймингу VK Play. Мы хотим, чтобы игры становились проще и доступнее для широкой аудитории».

Лимитированная серия SberBox Max станет доступна для заказа с 29 сентября 2026 г. на официальном сайте разработчика устройства – компании SberDevices.