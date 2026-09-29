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«Сбер» и Московский экспортный центр объединят усилия для поддержки технологического экспорта

Сбербанк и Московский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны будут реализовывать совместные проекты по развитию технологического бизнеса. Среди приоритетов — обмен экспертизой и аналитикой, образовательные мероприятия, а также информирование предпринимателей о доступных мерах поддержки. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Отдельное внимание партнеры уделят выходу московских компаний на международные рынки. Совместные инициативы помогут бизнесу расширять географию присутствия и повышать узнаваемость российских технологических продуктов и услуг за рубежом.

«Сбер» и МЭЦ планируют проводить семинары, конференции, презентации и другие мероприятия для предпринимателей. На них компании смогут обмениваться опытом и получать актуальные знания о внешнеэкономической деятельности.

Еще одно направление сотрудничества — обмен информационными, аналитическими, статистическими и методическими материалами. Это позволит участникам лучше ориентироваться в возможностях развития бизнеса и доступных инструментах поддержки.

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Виталий Степанов, генеральный директор Московского экспортного центра, сказал: «Сотрудничество со Сбербанком выходит на новый уровень. Если раньше мы взаимодействовали, прежде всего, по финансовым инструментам поддержки, то теперь речь идет о комплексной работе по выводу столичных технологических компаний на экспорт. Объединяя наши компетенции, аналитику и деловые связи, мы сможем дать московскому бизнесу более эффективные инструменты для выхода на международные рынки и масштабирования за рубежом»

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка, отметил: «У московских технологических компаний есть сильные продукты и компетенции, которые востребованы далеко за пределами города и страны. Наша задача — помогать бизнесу находить новые возможности для роста и выхода на международные рынки. Сотрудничество с Московским экспортным центром поможет создать дополнительную инфраструктуру поддержки технологического бизнеса столицы».

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