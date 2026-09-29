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Сахалинцы с нарушением слуха используют сервис МТС для общения с близкими и курьерами

МТС сообщает, что за первые полгода работы «Секретарь для глухих и слабослышащих» помог провести около 500 тыс. разговоров по телефону. Этот сервис, позволяющий людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, оказался востребован в самых разных жизненных ситуациях, в которых общение по телефону по-прежнему остается важным элементом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ежегодно в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих. В марте-августе 2026 г. сервис МТС «Секретарь для глухих и слабослышащих» помог людям с ограничениями слуха принять более чем 496 тыс. голосовых вызовов по всей России, в том числе, в Сахалинской области. Чаще всего «Секретарь» помогал в общении с близкими, представителями банков и служб доставки.

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«В Сахалинской области реализуется ряд проектов, направленных на развитие инклюзивной среды. К Примеру, в регионе работает Диспетчерский центр для инвалидов по слуху, который предоставляет услуги людям с нарушениями слуха. МТС посредством цифровых технологий также активно помогает развивать доступную среду. С помощью нашего решения каждый человек с ограничением слуха может принять звонок и решить любой бытовой вопрос так же просто, как это делают люди без ограничений слуха», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Сервис «Секретарь для глухих» предоставляется бесплатно всем абонентам МТС. Решение в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи, что позволяет людям общаться без лишних барьеров.

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