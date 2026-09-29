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Российские разработчики представили технологию интеграции дронов в виноградарство

Разработчик программных решений для робототехники Wheelies (входит в корпорацию ITG) представил модель применения беспилотных аппаратов для цифровизации виноградарства. Решение объединяет аэрофотосъемку виноградников, обработку полученных данных и их дальнейшее использование для планирования и организации работ на территории хозяйства. Об этом CNews сообщил представитель Wheelies.

Представленная модель предполагает регулярный мониторинг виноградников с помощью дронов. Полученные данные позволяют специалистам оценивать состояние участков, выявлять зоны, требующие внимания, и использовать результаты обследования при планировании дальнейших работ.

Ключевой принцип подхода заключается в том, что результаты съемки становятся частью рабочего процесса, а не остаются отдельным набором данных. Информация с автономного аппарата может использоваться для анализа территории, принятия решений и формирования задач для сотрудников.

«Для виноградарства важно не просто получать данные о состоянии полей, а понимать, как использовать их в ежедневной работе. Регулярный мониторинг позволяет получать актуальную информацию о винограднике и принимать решения на основе фактических данных. В этом случае дроны становятся частью цифрового контура хозяйства, а результаты их работы — инструментом для решения конкретных производственных задач», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies.

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Отдельным примером применения технологии стал проект Wheelies совместно с Digital Winery, в рамках которого на основе съемки виноградника был построен ортофотоплан. Он позволяет получить детальную цифровую карту территории и использовать ее как основу для дальнейшей работы с пространственными данными.

Wheelies рассматривает беспилотные технологии как часть цифровой инфраструктуры предприятия, которая позволяет связывать сбор данных, их обработку и дальнейшее использование в рабочих процессах.

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